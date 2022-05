"Me ofreció un aumento de 1,500 a 3,000 pesos": la indignante propuesta de Rafa Márquez a Alicia Cervantes

Alicia Cervantes, atacante de Chivas, recordó que en su paso por el Atlas, equipo en el que Rafael Márquez era directivo, le ofreció un aumento de 1,500 a 3,000 pesos, para que no saliera del equipo rojinegro.

“Rafa Márquez me marca. 'Mira, Alicia, queremos que vuelvas a Atlas, te vamos a aumentar a 3,000 pesos'. Le dije: ‘¿Qué bueno?, tú crees que me estás aumentando 1,500 pesos, pero yo quiero el aumento para todas, pero no a 3,000 pesos, qué vamos a hacer con eso, no nos alcanza para nada’”, comentó Alicia Cervantes, delantera de Chivas y actual bicampeona de goleo de la Liga MX Femenil, en el podcast de Jesús 'Canelo' Angulo, futbolista de Guadalajara.

La delantera inició su andar en la Liga MX Femenil con el Atlas, un equipo que les pagaba un salario de 1,500 pesos, a cambio de un contrato de un año. La delantera, tras terminar el primer torneo, buscó un aumento, que al inicio se lo negaron.

“Me dice Rafael Márquez que no me puede subir más. Le digo que muchas gracias y me dice: ‘Ni porque yo te estoy hablando. ¿Juegas por dinero?’. Le dije que no era eso, sino que tenía una familia, él trató de arreglar las cosas, porque la directiva nada más no. Él estaba en una asociación de futbol a favor de los jugadores y quería que no manchara al club, le dije que gracias, que lo respetaba y que no iba a regresar”, recordó Alicia Cervantes.