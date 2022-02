Super Bowl LVI: Curiosidades yarda por yarda

En cada edición hay curiosos sucesos que trascienden más allá del marcador. Aquí, algunos datos para que tengas de qué hablar con los amigos sobre el juego de Rams vs. Bengals.

El primer Super Bowl se jugó el 15 de enero de 1967 en territorio neutral: el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California, entre Packers y los Chiefs.

Esa primera edición se llamó The Big One o The Game, y la ganó Green Bay.

Lamar Hunt, dueño de los Chiefs, sugirió llamarlo "Super" como "Super ball", un juego infantil popular de la época, y ponerle ‘Bowl’ porque, decía, esa forma tienen los estadios.

En 1971, para el SB V, Hunt propuso escribir la edición de la final de la NFL con números romanos.

Únicamente para 2016, se dejaron atrás los números romanos y se le llamó Super Bowl 50.

De las 32 franquicias de la NFL, 21 han ganado el Super Bowl, al menos una vez.

El Super Bowl se ha jugado en 18 ciudades distintas y 25 estadios.

El inmueble que más ocasiones ha recibido el evento es el Superdome de New Orleans (7).

Bengals, Cardinals, Falcons, Bills, Panthers, Jaguars, Chargers, Vikings y Titans nunca han ganado un SB.

Browns, Lions, Texans y Jaguars ni siquiera han jugado un SB.

Los Bengals se ausentaron 34 años del Super Bowl.

Este es el Super Bowl con los HC más jóvenes: Sean McVay tiene 36 y Zac Taylor, 38.

Es la quinta aparición de los Rams, segunda en cinco años.

Es la primera vez que la ciudad de Los Ángeles recibe un SB, en 30 años.

Burrow, QB de Bengals y Staffort, QB de Rams, fueron el Pick 1 en sus generaciones.

Los Rams son favoritos para vencer a Bengals por cuatro puntos.

En sitios de venta online subió la demanda 698 por ciento en visitas a artículos de ambos equipos, con 52 por ciento de preferencia por Bengals.

Aunque el SoFi Stadium es la casa de Los Rams, para el Super Bowl LVI los Bengals son el equipo local.

Como locales, Bengals eligieron el uniforme negro; mientras que Rams decide la cara de la moneda.

El equipo de jersey blanco ha ganado 14 de las últimas 16 ediciones.

Solo dos quarterbacks afroamericanos han ganado este evento: Doug Williams y Russell Wilson.

Patriots y Broncos han perdido cinco veces el Super Bowl.

Ted Radd cuida que Sean McVay, HC de Rams, no interfiera en la rotación de los árbitros.

En el SB LV, Sarah Thomas se convirtió en la primera mujer que trabajó como árbitro.

La NFL hace cerca de 150 anillos, con costo estimado de 5,000 dólares por pieza, para el ganador.

La casa Jostens ha hecho 35 de 56 anillos de Super Bowl y tarda cuatro meses en diseñar, crear y distribuir las piezas.

Por décadas, el anillo de campeonato era de oro y diamantes, pero desde 2010 los Packers se convirtieron en el primer equipo en recibir un anillo de platino.

El Trofeo Vince Lombardi es elaborado por la casa Tiffany desde 1967 y cuesta 50 mil dólares.

En 1966, Oscar Reidner esbozó el diseño del premio, durante una reunión con Pete Rozelle.

Se llama Vince Lombardi en honor al excoach de Packers, uno de los entrenadores más emblemáticos y que dejó una filosofía de vida sobre el campo.

El trofeo está hecho de plata y tiene un peso de 3.1 kilos

En 1967 un anuncio de 30 segundos en el Super Bowl costaba 40 mil dólares; para 2021 más de 6.5 millones de dólares.

Sin embargo, en 2021, algunas empresas donaron ese tiempo de anuncios, para difundir campañas de promoción anti COVID-19.

Se estima que se consuman más de 1,400 millones de alitas de pollo en Estados Unidos y 3.6 millones de kilos de guacamole.

El Super Bowl LI es el único que se ha ido a tiempos extras entre Patriots y Falcons.

El Súper Bowl XLVII, entre Ravens y 49ers, fue el que más duró por un retraso de 34 minutos, a causa de un apagón en el Superdome de New Orleans.

Para el Super Bowl LV, la NFL entregó 7,500 boletos a empleados sanitarios, como homenaje a su labor en la pandemia.

Del Super Bowl I al XXIV, en el show de medio tiempo participaron Marching Bands de Universidades de EUA.

Ella Fitzgerald fue la primera cantante afroamericana que cantó en el medio tiempo, en 1971.

En 1993, con Michael Jackson se dio el primer gran espectáculo de medio tiempo.

Christina Aguilera (2000), Aerosmith, Britney Spears (2001), U2 (2002), Sting (2003), Paul McCartney (2005), los Rolling Stones (2006), Prince (2007), The Who (2007) o Madonna (2012) han hecho el show.

El cantante canadiense The Weeknd es el primer artista que paga por hacer el espectáculo del medio tiempo.

En esta ocasión Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogs, Mary J. Blige y Kendrick Lamar se encargarán del espectáculo.

Por primera vez en este show habrá dos personas con discapacidad auditiva: Sean Forbes y Warren Snipe, como raperos intérpretes de lenguaje a señas.

Según la liga, no se le pagará a los artistas por el show, pero se cubrirán sus gastos y los costos de producción.

El espectáculo de Lady Gaga para el Súper Bowl LI es el más costoso que se ha hecho: 10 mdd.

El show dura un estimado de 15 minutos, y el staff monta y desmonta el escenario en menos de cinco minutos.

El show de medio tiempo se cobra aparte, para quienes desean ver a los artistas de cerca; la entrada va de 3,270 a 14,876 dólares.

Para esta edición del Super Bowl se utilizará un sistema de repetición de 360° que se usa en los Juegos Olímpicos de de Beijing 2022 pero por primera vez en este evento.

La ciudad de Los Ángeles espera una derrama por encima de los 480 millones de dólares, al recibir la edición 56 del evento.

De acuerdo a Twitter, México se lleva la medalla de bronce con más interacciones en su red sobre el Super Bowl, solo superado por EUA y Canadá.

En el Top 10 de las cuentas más retuiteadas de la NFL no están ni los Rams ni los Bengals.

En el Super Bowl LV, el confeti que se lanzó en el Raymond James Stadium tenía mensajes de gratitud al personal de la salud.

Antes del kick off se realiza el Puppy Bowl; el público vota por los perritos que jugarán en el encuentro en una pequeña cancha; el primero que lo lleve a la zona de anotación, gana.

Después del SB, 6% de los trabajadores estadounidenses se reportan enfermos y no van a trabajar el lunes.

Patriots y Steelers son los máximos ganadores con seis SB’s ganados

MAAZ