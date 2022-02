Super Bowl LVI: Matthew Stafford y Joe Burrow, su gran prueba

Los mariscales de campo Matthew Stafford y Joe Burrow arribaron a la National Football League (NFL), a través de la misma vía: primera selección del draft. En SoFi Stadium, en un duelo inédito, ambos jugadores se enfrentarán el domingo 13 de febrero, en el Super Bowl LVI.

Stafford, QB de los Rams de Los Ángeles, fue asegurado en 2009 por los Lions de Detroit, equipo en el que disputó 12 campañas en la liga.

En tanto, Burrow, quien lidera la ofensiva de los Bengals de Cincinnati, llegó a la franquicia en 2020, cuando el conjunto de Ohio estableció el peor récord en la liga, con apenas dos victorias y 14 derrotas, en 2019.

Por segunda ocasión, primera desde 2015-2016, las dos selecciones No. 1 globales se medirán en el máximo escenario deportivo estadounidense. En el Super Bowl 50, Peyton Manning (Broncos de Denver) se impuso 24-10 ante Cam Newton (Panthers de Carolina), en Levi's Stadium.

Como estrellas emergentes irrumpieron en la NFL; sin embargo, en la presente temporada, los dos pasadores jugarán el SB por primera vez en sus carreras. Dos quarterbacks debutantes en el encuentro definitivo disputarán el Vince Lombardi por vigesimatercera edición en la historia.

En el primer Super Tazón (evidentemente) se presentó dicho escenario. No obstante, la tendencia prevaleció en cuatro de las siguientes cinco oportunidades. Entre 1972 y 1999 sucedió 11 veces; en el siglo XXI ha ocurrido en siete partidos (2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2013, 2020 y 2022).

Tom Brady fue un invitado recurrente, pero, en los últimos 10 años, será el tercer enfrentamiento con estas características: Joe Flacco (Ravens de Baltimore) ante Colin Kaepernick (49ers de San Francisco) y Patrick Mahomes (Chiefs de Kansas City) vs. Jimmy Garoppolo (49ers).

Tras superar a los Cardinals (Comodín), Buccaneers (Divisional) y 49ers (Conferencia), los Rams se instalaron en el Super Bowl. Stafford se presentará en el juego más importante de su trayectoria con seis TD en la postemporada.

Tras derrotar a los Raiders (Comodín), Titans (Divisional) y Chiefs (Conferencia), Cincinnati cortó una sequía de 33 años de ausencia. Burrow completó el 70.4 por ciento de sus envíos y sumó cuatro mil 611 yardas en la campaña regular.

¿QUÉ MÁS?

22 ediciones con QB rookies en el SB.

5a vez que los Rams está en el SB

3a ocasión para los Bengals en este juego.

Los 'rookies' en el SB

SB | Fecha QB´s | Resultado

SB I 15/01/1967 Bart Starr vs. Len Dawson Packers 35-10 Chiefs

SB III 12/01/1969 Joe Namath vs. Earl Morrall Jets 16-7 Colts

SB IV 11/01/1970 Len Dawson vs. Joe Kapp Chiefs 23-7 Vikings

SB V 17/01/1971 Johnny Unitas vs. Craig Morton Colts 17-13 Cowboys

SB VI 16/01/1972 Roger Staubach vs. Bob Griese Cowboys 24-3 Dolphins

SB IX 12/01/1975 Terry Bradshaw vs. Fran Tarkenton Steelers 16-6 Vikings

SB XV 25/01/1981 Jim Plunkett vs. Ron Jaworski Raiders 27-10 Eagles

SB XVI 24/01/1982 Joe Montana vs. Ken Anderson 49ers 26-21 Bengals

SB XVII 30/01/1983 Joe Theismann vs. David Woodley Redskins 27-17 Dolphins

SB XX 26/01/1986 Jim McMahon vs. Tony Eason Bears 46-10 Patriots

SB XXI 25/01/1987 Phil Simms vs. John Elway Giants 39-20 Broncos

SB XV 27/01/1991 Jeff Hostetler vs. Jim Kelly Giants 20-19 Bills

SB XXIX 29/01/1995 Steve Young vs. Stan Humphries 49ers 49-26 Chargers

SB XXXI 26/01/1997 Brett Favre vs. Drew Bledsoe Packers 35-21 Patriots

SB XXXIV 30/01/2000 Kurt Warner vs. Steve McNair Rams 23-16 Titans

SB XXXV 28/01/2001 Trent Dilfer vs. Kerry Collins Ravens 34-7 Giants

SB XXXVII 26/01/2003 Brad Johnson vs. Rich Gannon Buccaneers 48-21 Raiders

SB XL 05/02/2006 Ben Roethlisberger vs. Matt Hasselbeck Steelers 21-10 Seahawks

SB XLI 04/02/2007 Peyton Manning vs. Rex Grossman Colts 29-17 Bears

SB XLVII 03/02/2013 Joe Flacco vs. Colin Kaepernick Ravens 34-31 49ers

SB LIV 02/02/2020 Patrick Mahomes vs. Jimmy Garoppolo Chiefs 31-20 49ers

SB LVI 13/02/2022 Joe Burrow vs. Matthew Stafford Bengals vs. Rams

