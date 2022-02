Marco Pilar es el primer ganador del Ranking Profesional de Golf en 2022

Marco Pilar, profesional del Club de Golf San Carlos, se convirtió en el primer ganador del Ranking Profesional de Golf en el inicio de su tercera temporada. Pilar firmó tarjeta de 72 golpes, par de campo y necesitó de dos hoyos de playoff, para imponerse en el hermoso y retador campo del Campestre de San Luis Potosí, sede del primer certamen del 2022.

“Estoy muy contento, había estado cerca en varias ocasiones y eso me motivó a entrenar más y ahora que conseguí el título en el inicio de la temporada me motiva para tener el mejor año de mi vida”, dijo Pilar al terminar el play off en el que venció al experimentado Antonio Maldonado, del Campestre de Querétaro; Arturo Rodríguez, del Club Riama y a Norman Pearl, del Club de Golf Juriquilla. Todos ellos finalizaron con par de campo la ronda oficial.

“Muchas gracias al Club Campestre de San Luis Potosí que nos abrió las puertas y nos presentó un campo espectacular, los greens corrieron muy rápido y bien. Acerté 15 greens y eso fue factor, me dí oportunidades y las aproveché cuando pude. Gracias al Ranking Profesional por confiar en nosotros”, dijo Pilar.

Hay que destacar que la primera etapa de la temporada se jugó con el formato de ProAm, y reunió a cerca de 100 jugadores. En el certamen ProAm, un profesional y un amateur, también hubo playoff entre Marco Pilar y Carlos Flores, quienes igualaron con 64 golpes con Norman Pearl y Jorge del Villar. Después de dos hoyos de playoff las parejas decidieron compartir el primer sitio y el premio, mostraron así la escénica de este bello deporte, la competencia leal y los valores, dando un ejemplo a todos los amantes al golf.

“Estoy muy satisfecho con este inicio de temporada, no pudo ser mejor, con una sede espectacular como el Campestre de San Luis y un desempate entre cuatro grandes profesionales. Este es un inicio perfecto que augura una gran temporada”, dijo Billy Carreto, uno de los principales responsables del Ranking.

Foto: Especial

“El formato Pro Am es un atractivo mayor para los participantes, que tienen la oportunidad de convivir con un profesional durante la ronda del torneo. Hemos jugado bajo este formato en otras ocasiones y en todas nos ha ido de maravilla, es un gran atractivo para los amateurs que pueden jugar y convivir con un profesional, además de tener oportunidad de ganar el torneo, pueden ver cómo es un torneo para un profesional, esta primera etapa resultó un inicio al centro del fairway”, dijo Carreto.

El Ranking Profesional de Golf continúa con su trabajo de reconocer e impulsar a los profesionales de club, los que no tienen la facilidad de salir a jugar de manera regular en torneos de Gira. “Pensamos en ellos y hemos tenido gran respuesta, nos llena de orgullo contribuir a que los profesionales de club sean reconocidos por sus socios y sus alumnos”, comentó Carreto.

“La próxima etapa será en un par de semanas en El Molino, en León, Guanajuato, jugaremos de manera individual, el campo es de nueve hoyos y sin duda uno de los más espectaculares del Bajío. Esperamos tener full field, hay muchos profesionales que desean ser parte del Ranking y estoy seguro que vamos a tener una gran temporada. El Ranking Profesional de Golf nació con la intención de apoyar e impulsar a los pros de club, los que no pueden salir a jugar torneos de manera recurrente, debido a sus compromisos y clases en sus clubes y lo estamos logrando”, agregó Billy Carreto, profesional de La Loma, de San Luis Potosí.

“El Ranking Profesional de Golf existe gracias a los clubes que nos abren las puertas, incluso hay algunos que nos ayudan con la bolsa en los torneos, lo que es parte fundamental del Ranking. Gracias a todos por el apoyo y esto sólo nos motiva a seguir al frente, esta temporada será muy buena, sobre todo por el alto nivel que han demostrado los profesionales”, concluyó Billy.

