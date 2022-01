Así el escenario de las selecciones, a 300 días del inicio del Mundial de Qatar 2022

A 300 días del inicio de la Copa del Mundo en Qatar 2022, el destino de algunas potencias o animadores del evento, sigue en suspenso, tales son los casos de la Selección Mexicana, Portugal, Italia y Uruguay, que aún no aseguran su boleto a la justa de fines de año.

Hay 19 asientos disponibles para el Mundial en Oriente Medio, el cual será el último con 32 participantes, recordando que, para 2026, el torneo se ampliará a 48 contendientes. El certamen arranca el 21 de noviembre, y culminará el 18 de diciembre, con la final en el Estadio de Lusail.

-CONCACAF

Aún no hay ningún clasificado. La diferencia entre el primer sitio, Canadá (16), y el cuarto, Panamá, es apenas de dos unidades. El Tricolor ocupa el tercer puesto, con 14 puntos, mismos que el representativo canalero, al que enfrenta en casa el 2 de febrero en un partido crucial.

Antes, la escuadra dirigida por Gerardo Martino debe visitar a Jamaica, y recibir a Costa Rica, el 27 y 30 de enero, respectivamente.

La misión del cuadro mexicano es obtener, al menos, siete de las nueve unidades en disputa, para no verse en problemas en los tres cotejos que le restan, y evitar el repechaje ante el ganador de Oceanía, algo que ya experimentó en 2013.

-UEFA

En Europa, 10 representativos ya obtuvieron su pase, y la pelea en la repesca está al rojo vivo, para definir a sus últimos tres invitados.

Esta fase inicia el 24 de marzo con las semifinales. La llave que más llama la atención es la C, pues en caso de llegar a la final, Italia y Portugal, con Cristiano Ronaldo, se juegan un boleto.

La Squadra Azzurra, actual campeona de la Liga de Naciones del Viejo Continente, no quiere quedarse fuera por segundo mundial consecutivo, mientras que El Comandante no está dispuesto a perderse su quinta y última Copa del Mundo.

-CONMEBOL

Con Brasil y Argentina ya con asiento asegurado, queda espacio para dos pases directos y un reclasificado. Siete equipos luchan por estos sitios, en donde la diferencia entre el cuarto lugar, Colombia, y el noveno, Paraguay, es de apenas cuatro puntos, cuando faltan cuatro jornadas por realizarse.

En esta zona, Uruguay, dos veces monarca del mundo (1930 y 1950), tiene un escenario peligroso, al estar en el séptimo puesto (16 puntos), y tener enfrentamientos ante La Albirroja, Venezuela, Perú y Chile. La Garra Charrúa busca su cuarto pase consecutivo, y el número 14 de su historia.

Los andinos, mientras tanto, pugnan por su décimo Mundial, y superar la mejor de sus actuaciones, la cual obtuvieron en 1962, cuando fungieron como anfitriones.

-CAF

Sin ningún equipo clasificado, pero con cinco boletos en disputa, la tercera y última fase eliminatoria se juega en marzo. En un duelo directo entre superestrellas del Liverpool (Mohamed Salah y Sadio Mané), Egipto y Senegal disputan una de dichas plazas.

Asimismo, Camerún vs. Argelia y Ghana vs. Nigeria (equipos habituales en las recientes Copas del Mundo) se enfrentan en la instancia definitiva. Marruecos vs. República Democrática del Congo y Túnez vs. Malí (única selección sin participación en el Mundial) completan las series eliminatorias.

-AFC

Con nueve participaciones consecutivas en justas mundialistas, Corea del Sur se ha consolidado como una de las grandes potencias de la zona. Como segundo lugar de grupo, únicamente detrás de Irán, busca amarrar su clasificación en la próxima fecha FIFA.

Japón (seis presencias en fila) y Australia (cuatro), disputan contra Arabia Saudita (líder del grupo) las dos plazas directas a Qatar 2022. Países como Omán, China, Emiratos Árabes Unidos, Líbano, Irak, Siria y Vietnam permanecen en la disputa de la penúltima ronda de eliminación.

-OFC

Después de la salida de Australia de la Confederación (2010), Nueva Zelanda se afianzó como el máximo referente. En los últimos tres ciclos mundialistas, se han instalado en el encuentro de repechaje, con un saldo de una victoria (Baréin) y dos derrotas (México y Perú).

Si bien aún no inicia su eliminatoria, el representante oceánico se medirá nuevamente ante el cuarto lugar de la clasificación de CONCACAF. Con nueve países en la contienda, la primera de cinco rondas comenzará el 13 de marzo, con el encuentro Islas Cook vs. Tonga.

¿QUÉ MÁS?

7 Mundiales al hilo suma la Selección.

4 justas de este tipo tiene Cristiano Ronaldo.

13 países ya tienen su boleto al torneo.

10 naciones de Europa ya clasificaron.

64 partidos se realizarán en territorio qatarí.

Los repechajes de Conmebol y Concacaf, frente a Asía y Oceanía, respectivamente, se jugarán el 13 y 14 de junio.

El sorteo para la fase de grupos de Qatar 2022, está planeado para el 31 de marzo.

Hay 13 cupos para Europa; cinco para África; cuatro y medio para Sudamérica, y el mismo número para Asia.

Norte, centroamérica y el Caribe tienen cuatro pases directos y un repechaje; Oceanía tiene medio boleto.

CON BOLETO EN MANO

PAÍS / CONFEDERACIÓN

Alemania / UEFA

Argentina / Conmebol

Bélgica / UEFA

Brasil / Conmebol

Croacia / UEFA

Dinamarca / UEFA

España / UEFA

Francia / UEFA

Inglaterra / UEFA

Países Bajos / UEFA

Qatar / Anfitrión

Serbia / UEFA

Suiza / UEFA

PAL