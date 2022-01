¡Hasta aquí! La Federación Internacional de Natación envía ultimátum a la FMN para entregar toda la información

Con el inicio del 2022 llega también el arranque del ciclo olímpico y una ‘nueva oleada’ para los Deportes Acuáticos de nuestro país, aunque todavía avanzan en medio de un intrincado camino de dimes y diretes.

La Federación Internacional de Natación (FINA) desconoció la actual administración de la Federación Mexicana de Natación (FMN) que dirige Kiril Todorov, e instaló una Comisión Reorganizadora que se encargue de la administración del deporte y de fundar las bases para un proceso electoral.

‘Aprieta’ FINA a Kiril

La FMN decidió apelar el desconocimiento y pedir a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) que sufrague los gastos del litigio; mientras que la propia FINA ya dio respuesta a la FMN, antes de llevar el caso a tribunales y puntualizó un ultimátum para que todos los trabajadores de la FMN entreguen el jueves 20 de enero toda información de la FMN a esta Comisión Reorganizadora.

“El establecimiento de la Comisión Reorganizadora es inmediato y trabajará día a día en los procesos operativos de la FMN. Adicionalmente, confirmamos que la FINA espera tener acceso a todos los documentos de la FMN”, suscribe una carta firmada por Loïc Loutan, Director del Departamento Legal de la FINA y especifica que se entreguen también las claves de acceso de la cuenta administracion@fmn.org.mx

Laura Sánchez, en el equipo reorganizador

La Comisión Reorganizadora que nombró la FINA está dirigida por el ex nadador Javier Díaz y designó al también ex nadador Rodrigo González como Secretario; a Verónica Pavón como Tesorera; además de la medallista olímpica de clavados Laura Sánchez, la medallista mundial de clavados de altura Adriana Jiménez y la nadadora de aguas abiertas Nora Toledano, con el ex waterpolista Max Aguilar como miembros del grupo.

¿Por qué desconocen a Kiril?

Durante la pandemia por COVID-19, la FINA cambio de administración y el uruguayo Julio Maglione dejó la presidencia que ahora ocupa el kuwaití Husain Al-Musallam; su administración recibió documentación con denuncias en contra de la administración de Kiril Todorov por presunto peculado, amaño de marcas de deportistas para clasificar a eventos de la FINA, controles selectivos a puerta cerrada para definir equipos olímpicos o hacer cambios arbitrarios al estatuto de la FMN para reelegirse por cuarta ocasión en el cargo.

En diciembre del 2021 los medallistas olímpicos Fernando Platas (clavados, plata, Sidney 2000) y Felipe ‘Tibio’ Muñoz (oro, natación, México 1968) levantaron la mano por la dirigencia de la FMN, propuestas que sucumbieron antes de ver el proceso electoral, pues Kiril Todorov ya los había excluido de la contienda, donde Todorov fue candidato único.

Después de las investigaciones la FINA determinó desconocer a la administración de Todorov frente a la FMN y trabajar con la Comisión Reorganizadora designada para que ésta responda por la ministración, proyección y desarrollo de los deportes: natación, clavados, waterpolo, natación artística y clavados de altura, desde categorías infantiles hasta másters, pasando por los equipos de representación nacional en categoría elite.

Natación y Ciclismo, desconocidas

La FMN es la segunda Federación Deportiva Mexicana que tiene desconocimiento de su aval internacional, pues en septiembre del 2021 la Unión Ciclista Internacional determinó suspender a la Federación Mexicana de Ciclismo que dirige Edgardo Hernández, quien también fue investigado tras denuncias de las asociaciones estatales de ciclismo de nuestro país.

Luego de dos años de análisis y comprobación de actos nocivos para el ciclismo de México (desde recaudación de IP para eventos cuyo costo era menor del que solicitaban, como la ‘Vuelta México’, hasta los opacos procesos selectivos que dejaron fuera a la medallista mundial y recordista mundial Jessica Salazar de Juegos Olímpicos) UCI decidió suspender a Femeci; Edgardo Hernández anunció que se separaría de la Femeci, pero no llevó a cabo la renuncia y aún se mantiene como titular del ciclismo en México, aunque UCI lo suspendió.

alg

Sigue leyendo

Mexicanos en el extranjero podrán participar en la revocación de mandato

Milpa Alta atenderá a perritos y gatitos abandonados en la calle

Revocación de mandato: en el INE hemos cancelado proyectos para financiar la consulta, afirma consejero electoral