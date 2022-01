Rey Bucanero presenta Sábados de Lucha Libre con ruleta

Rey Bucanero, luchador y director de Escuela y Arena Rey Bucanero, el réferi El Chino y Miguel Jiménez, representante de la H. Comisión de Box y Lucha del Estado de México, encabezaron la conferencia de prensa en la Arena Rey Bucanero, donde se presentó la nueva forma de trabajo por medio de una ruleta, donde sólo serán incluidos a los luchadores ya presentes en la arena, y así cumplirle cien por ciento a la gente.

“Le vamos a llamar Sábados Tradicionales con la lucha libre, no queremos que como empresa podamos presentar a alguien y que a la mera hora no lleguen, por la situación que vivimos, a todos los luchadores de aquí se les hacen pruebas, no queremos llegar a no cumplirles, por eso estamos lanzando la ruleta sorpresa”, explicó El Bucanero.

La forma de trabajo será, “vamos a tener una pantalla gigante, en ella se van a proyectar todos los luchadores programados en la función, y ahí se van a ir conformando las luchas que se van a presentar, y todo mundo va a ver quién contra quién, salvo en luchas de campeonato, eliminatoria o apuesta, esas se van a programar, el resto del programa será por medio de ruleta”, agregó.

Esto debido a la contingencia sanitaria que existe, todos los elementos que formen parte de la ruleta serán confirmados previamente, y deberán pasar las pruebas médicas y de Covid-19 antes de poderse presentar.

El Campeonato BWE continúa vacante.

“Vengo a dar la razón de la situación que pasó el 8 de enero, donde Veneno era campeón y Rey Bucanero, el retador; golpearon al réferi, éste le levanta la mano a un luchador cuando habían arrojado la toalla, a Veneno se le habló para que viniera para ser ratificado como campeón, pero al no venir, ahora si lo pongo vacante”, explicó Jiménez.

Por el momento, “el cinturón semicompleto BWE queda vacante, pero habrá dos eliminatorias, cuando se pueda, se darán a conocer los contendientes, lo haríamos en dos fechas y sacar a los aspirantes al título semicompleto”.

El réferi El Chino dio su versión: “recibí un golpe bastante fuerte, y tome una decisión errónea, la Comisión está haciendo lo correcto, pido una disculpa públicamente (sic), mi sanción la tomo como debe de ser”, destacó.

Rey Bucanero señaló que: “a Veneno se le citó, no sé si le arrugó, no quiso venir, pero no está; la Comisión lo desconoce como campeón”.

En tanto, Tyson La Bestia llegó para decir que venía en representación del panameño Veneno, aunque al final terminó pidiendo una oportunidad por el campeonato para sí mismo, pero deberá esperar su turno para formar parte de alguna de las eliminatorias en fecha por definirse.

FOTO: Pablo Lozano

Nueva generación de alumnos

Presentación de Los Topos, Castor, Zador, Gannicus, Necro Maste, fueron de los alumnos que presentó el corsario y a quienes se les estará programando con la mayor regularidad posible, de modo que este 2022 se terminen de consolidando dentro de la lucha libre y pronto puedan dar el salto a las grandes empresas.

Curso de réferis y primeros auxilios

“Vamos a tener clases para ser réferi, vamos a convocar un curso para réferi y de primeros auxilios, con experimentados como Rafael González El Maya, Reyes Rosas, Baby Richard, y de esa manera apoyar al Maya, el curso será con los médicos de la Comisión de Lucha Libre del Estado de México, para ayudar al desarrollo de esta área y cuidar al luchador y al espectáculo mismo”, explicó Miguel Jiménez.

Quien reiteró que “gran parte de los recursos de este curso serán para apoyar al compañero Rafael González El Maya, quien ha hecho mucho por la lucha libre y que ahora nos toca a nosotros tratar de ayudarlo”.

