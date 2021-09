Panamá cuestiona alineación de Funes Mori en la Selección Mexicana y calienta el partido

La Selección Mexicana de Futbol intentará cerrar con paso perfecto los tres partidos que disputó del Octagonal Final de la Concacaf durante la Fecha FIFA del mes de septiembre cuando se mida a su similar de Panamá.

Si bien es cierto que el desempeño ha dejado bastante que desear, el conjunto dirigido por Gerardo "Tata" Martino suma dos victorias en el mismo número de partidos disputados, lo que le permite colocarse en la primera posición rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Explotan contra Funes Mori

El partido se comienza a calentar después de que Manuel Arias, presidente de la Federación de Futbol de Panamá, lanzara un fuerte comentario contra Rogelio Funez Mori, futbolista argentino naturalizado mexicano.

El presidente aseguró que esta noche habrá once panameños contra algunos mexicanos y un argentino, haciendo una clara alusión al goleador histórico de Rayados de Monterrey, Rogelio Funes Mori.

"Que puede ser que Panamá le gane a México, sí puede pasar porque en el campo jugarán once contra once, bueno serán once panameños contra algunos mexicanos y un argentino en la cancha, pero vamos a jugar humildemente contra una selección de altísimo nivel", señaló.

"El Mellizo" se vistió con la camiseta de la Selección Mexicana para disputar la Copa Oro 2021 en donde disputó seis partidos y anotó dos goles.

El partido

México cerrará su participación en la presente Fecha FIFA cuando se mida a Panamá en el Estadio Rommel Fernández, lo que promete ser uno de los partidos más importantes pues, hasta el momento, son las mejores selecciones del Octagonal Final de la Concacaf.

El partido lo podrás seguir completamente en vivo este día por TUDN y Azteca Deportes en punto de las 19:05 horas.

El enfrentamiento más reciente entre ambas naciones fue el pasado 30 de junio con una contundente victoria de México de 3 goles por 0; las anotaciones fueron de Diego Lainez, César Montes y Henry Martín.

Así van los equipos

Con dos partidos disputados, la Selección Mexicana suma dos victorias que le permiten sumar 6 puntos y colocarse en la parte alta de la clasificación del Octagonal Final de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El Tri ha derrotado a Jamaica y a Costa Rica, por lo que intentará obtener su tercera victoria al hilo este miércoles 8 de septiembre.

Por otra parte, Panamá suma cuatro unidades después de empatar contra Costa Rica y derrotar a Jamaica.