Conade pide apoyos para atletas rumbo a Paris 2024

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) no sólo redujo los estímulos económicos a seleccionados nacionales, aun cuando lograron los resultados convenidos en su Carta Compromiso para ser acreedores a los apoyos; ahora, para acceder de nueva cuenta a los apoyos en el ciclo olímpico hacia París 2024, hay dos cláusulas: que sus becas pueden ser suspendidas, canceladas o modificadas si así decide el Comité Técnico que las otorga; y que no podrán contar con patrocinadores en tanto la Subdirección de Calidad para el Deporte de Conade no lo apruebe.

A partir de esta semana inició la renovación de los convenios para recibir estímulos económicos del Estado Mexicano para los seleccionados nacionales; sin embargo, ni los tabuladores, ni los procesos para ser acreedores a dichos apoyos se informan ni públicamente ni a los susceptibles beneficiarios de dichos apoyos.

“Una vez que suscriba el convenio con la “SCD” (Subdirección de Calidad para el Deporte) no podrá suscribir acuerdos con patrocinadores y/o terceros similares, salvo previa autorización por escrito del “CT”(Comité Técnico del fideicomiso”, suscribe el documento.

El Fodepar es uno de los más de 100 fideicomisos públicos que fue cancelado para recibir recursos del erario, pero en la documentación para ser beneficiario, Conade conserva el nombre “Fodepar” para nombrar al sistema de becas que quedarán a cargo de la Subdirección.

Contexto histórico

Fue en mayo de 2020 que inició la propuesta por extinguir los fideicomisos públicos, entre ellos el Fodepar, que por 22 años (desde 1998) concedió apoyo directo a los deportistas y sus equipos multidisciplinarios, no sólo en becas, además en asistir a competencias nacionales e internacionales o en la compra de material deportivo; sin embargo, tras investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, se concluyó que tanto en Conahttps://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/9/28/cuauhtemoc-blanco-reconoce-medallistas-de-juegos-nacionales-conade-339652.htmlde como en el Fodepar había irregularidades administrativas, un uso discrecional de los recursos en beneficio de personas que no en todos los casos contaban con el perfil capacitado para percibir un estímulo económico por la labor por la que se les remuneraba, además del uso de facturas falsas y deportistas que no han comprobado gastos.

En el caso del Fodepar, el pasado 3 de agosto, Conade consumó su extinción, que tenía más de 600 beneficiarios.

Entre los que percibían un apoyo por medio del Fodepar se encuentran los medallistas olímpicos y Paralímpicos mexicanos, los deportistas con resultados en eventos internacionales como Campeonatos Mundiales, Juegos Olímpicos, justas continentales o regionales, además de atletas con perspectiva de mediano o largo plazo; además de entrenadores, médicos, fisgaras, nutriólogos, psicólogos, veterinarios, mecánicos (en deportes como ciclismo) o en casos como el deporte ecuestre o pentatlón, veterinarios.

Deportistas como la triple medallista olímpica y mundial María Espinoza, el medallista olímpico de lucha Daniel Aceves o la medallista paralímpica Ángeles Ortiz admitieron en un foro abierto convocado por los diputados, entre ellos el morenita Mario Delgado, que el Fodepar tenía vicios administrativos ejercidos por personas, pero no por ello era necesario eliminar la estructura, sino crear una estructura más sólida y menos permeable a casos de corrupción; sin embargo el Fodepar y más de 100 fideicomisos públicos se eliminaron.

dhfm