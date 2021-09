Luis Hernández, 'El Matador'... de las redes sociales

Luis Hernández sigue siendo El Matador de las redes. Lo hacía en la Selección Mexicana, donde aún se recuerda su actuación en Francia 98. Y ahora también en el mundo digital, en TikTok, algo que lo ha puesto de nuevo en el gusto de los fans.

El exatacante quiere aprovechar el nuevo auge que le han dado las apps y consolidarse como analista en los juegos de la Champions, en TNT Sports México.

“Me retiré en 2005, siempre dije que no iba a depender del futbol, pero, a fin de cuentas, no se fue de mí y nunca se va a ir. Lo estoy disfrutando”, dijo a El Heraldo de México.

Su aparición en TV causó polémica, porque fue cuestionado por mostrar un estilo dicharachero como Jorge Campos. Hernández se deslinda de las críticas y espera convencer a la audiencia.

“Quiero hacerlo siendo como soy, sin copiar, aprendo cada día. Ojalá el espectador se conecte con nosotros, como si estuviéramos en la sala de su casa. Hay muchas anécdotas por contar”, recalcó.

Su cuenta de TikTok, donde divierte a sus fans imitando a un superhéroe o haciendo parodias de sí mismo, rebasó el millón de seguidores.

“Soy natural, con un gran grupo detrás, a través de mi mujer y la empresa que nos representa”, dijo el exjugador del Necaxa.

El Matador espera una temporada espectacular; pide atención en el PSG, Bayern München y los clubes ingleses e italianos, a los que considera favoritos.

Aceptó que el Tri no está jugando bien, pero que lo importante es ganar. “Es como cuando me decían que los Rayos no eran vistosos; yo les respondía: ‘pero somos campeones’”, concluyó.

CAR