CMLL: La experiencia de Volador Jr. comanda a Los Depredadores del ring

Por primera vez en su carrera, Volador Jr. asumió el compromiso de comandar a un grupo de gladiadores dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Fiel a su líder, el equipo lleva el mote de Los Depredadores, que tiene como primeros elementos a Diamond y Magia Blanca.

El Depredador del Aire es una de las cartas experimentadas de la Arena México, al grado de ser finalista de la Copa Independencia, la cual estará en disputa este viernes en su enfrentamiento ante Gran Guerrero. Por si esto no fuera suficiente, participará en la Noche de Campeones, del 24 de septiembre, como parte de los festejos por el 88 aniversario del CMLL.

Reconoció que es algo nuevo comandar una facción, pues esto implica un mayor compromiso para orientar a las nuevas generaciones. Por ello, aseguró que buscará darles un buen ejemplo a sus aprendices en las próximas funciones.

“Trato de relajarme en lo que pueda. Sé que tengo un rival difícil en la Copa Independencia, pero eso no me impide sentirme ganador. En las últimas luchas me he confiado mucho y he perdido, ahora mi mentalidad es diferente”, indicó.

Volador Jr. mencionó que también está abierto a los aportes que le hacen sus compañeros, pues más que una agrupación, ve este proyecto como una familia. Contó que esto es parte del legado que quiere dejar dentro de la lucha libre, y que al mismo tiempo es una persona estricta, algo que compartió Magia Blanca.

“Si antes era exigente, imagínate ahora. No puede haber fallas ni en el ring ni en el gimnasio, eso ha ayudado a la evolución de nosotros como luchadores”, dijo el enmascarado.

Por su parte, Diamond describió que, desde su presentación, al aparecer con caretas en el ring, esta agrupación se perfiló para ser distinta. Explicó que fue un gran honor pertenecer a este proyecto que está dando de qué hablar, y que su meta es formar parte del boom liderado por el Depredador del Aire. Este miércoles, en el noticiero del CMLL, se revelará la identidad de otro integrante de los Depredadores del ring.