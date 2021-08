¿Emilio Azcárraga busca comprar otro equipo de futbol en Bélgica?

El presidente del Club América, Emilio Azcárraga estaría buscando comprar un nuevo equipo de futbol para expandir su imperio deportivo, y de acuerdo con los reportes, el empresario mexicano tiene la mira puesta en el Anderlecht, equipo histórico de Bélgica.

Si bien los medios belgas han dado a conocer que las negociaciones iniciales no llegaron a buen puerto, la operación no estaría descartada, pues el dinero no representa impedimento alguno para Azcárraga, pero el presidente del Anderlecht, Marc Coucke no quiere abandonar la institución.

Esta noticia cayó como balde de agua fría para la afición americanista, pues en los últimos torneos el equipo ha tenido poca inversión para fichar jugadores de gran calidad, por lo que es una sorpresa que su dueño busque nuevas oportunidades de negocio fuera del país.

Anderlecht, un equipo histórico en crisis

El interés por parte de Emilio Azcárraga por hacerse del Anderlecht se debería a que el equipo de Bélgica atraviesa una crisis deportiva y económica bastante complicada; desde la llegada de Marc Coucke a la presidencia del club ha invertido más de 80 millones de euros para levantar al equipo; sin embargo los malos resultados han puesto en tela de juicio su continuidad y se rumoraba una venta eventual del equipo desde 2020.

Ante esto, este fin de semana se reveló que Coucke recibió varias ofertas para vender al equipo, entre ellas las del magnate mexicano.

¿Fake news?

Ante los rumores de esta operación, el mismo Emilio Azcárraga lo desmintió por completo en sus redes sociales diciendo que eran noticias falsas y que no está interesado en participar en el futbol belga.

Aunque las dudas quedaron disipadas con este anuncio, la afición sigue desconcertada, pues en caso de que se realice la operación, podría representar una inversión de más de 120 millones de euros y dejaría al América lejos de un proyecto deportivo que ha dado buenos resultados en las últimas décadas.

Con Emilio Azcárraga Jean al frente del equipo, las Águilas han conseguido cinco títulos de Liga MX y tres ligas de campeones de la CONCACAF.