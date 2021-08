Fue una noche contundente del equipo; afirma Juan Reynoso sobre Cruz Azul

El director técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, aseguró que la goleada de 4-0 sobre Toluca como local en la Jornada 4 del torneo Grita México A21 fue producto del trabajo y agradeció a los jugadores que aprovecharon su oportunidad este sábado.

El estratega afirmó que a diferencia de otros partidos, donde también generaron opciones de gol, esta vez fueron contundentes y eso se notó en el marcador ante un buen equipo como el cuadro de los Diablos Rojos.

También agregó que le gustó de que a pesar de tener un hombre más desde finales del primer tiempo, el equipo siguió intentando tener la pelota y buscar más goles, por lo que es algo positivo y que le ha inyectado en la competencia interna.

Reynoso dice que ahora el equipo está enfocado en el partido ante Monterrey el próximo miércoles y que habrá que corregir algunas cosas que no le gustaron en el duelo de ida de la Concacaf ante este rival, donde recalcó, “nos hicieron ver mal por momentos”.

No quiso hablar del tema Orbelín Pineda y su vinculación al futbol de España, ya que asegura, prefiere seguir disfrutando de su buen nivel dentro del equipo.

Por su parte, Hernán Cristante, entrenador de los escarlatas, calificó como “accidente trágico” la derrota de su equipo y afirmó que lo mejor es darle vuelta a la página y pensar en el próximo rival, Mazatlán, el próximo martes.

El ex arquero dijo que el equipo cometió errores puntuales en defensa que no pueden volver a ocurrir y que les faltó estructura de partido. Agregó que con un hombre menos, el equipo no dejó de generar jugadas al frente y que eso lo valora más que otra cosa.