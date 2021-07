Mexicanos en Tokio: El calendario rumbo a los Juegos Olímpicos

Bien reza el dicho "no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla" y así parece que será en los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Japón, donde la delegación mexicana llegará preparada y con la idea de ofrecer su mejor y máximo esfuerzo para conseguir una de las tres tan ansiadas medallas en cada una de las categorías.

Después de un largo año de retraso, a causa de la pandemia del Covid-19, la justa olímpica llegará para ofrecerle al mundo entero la emoción de las competencias, entre atletas que se han preparado durante mucho tiempo para ser los mejores en su disciplina. El evento comenzará el próximo 23 de julio y terminará el 8 de agosto de este 2021.

Cabe destacar que esta fecha inicial corresponde a la inauguración de los Juegos Olímpicos, pero algunas actividades deportivas comenzarán desde antes. Nuestro país verá el encendido del pebetero con algunas participaciones previas y para que no te agarren por sorpresa, te presentamos a continuación el calendario de la delegación mexicana.

¿Cuándo participarán los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos?

Para que no te pierdas la participación de los mexicanos, acá te dejamos las fechas:

Miércoles 21 de julio

Softbol: México vs Canadá. Horario: 1:00 hrs.

Jueves 22 de julio

Futbol : México vs Francia. Horario: 3:00 hrs.

: México vs Francia. Horario: 3:00 hrs. Softbol: México vs Japón. Horario: 10:00 hrs.

Viernes 23 de julio

Box: Tamara Falcón

Sábado 24 de julio

Tiro con arco : Equipo varonil.

: Equipo varonil. Softbol : México vs Estados Unidos. Horario: 12:30 hrs.

: México vs Estados Unidos. Horario: 12:30 hrs. Taekwondo

Domingo 25 de julio

Final femenil de clavados sincronizados en trampolín de 3m : Carolina Mendoza y Dolores Hernández. Horario: 1:00 hrs.

: Carolina Mendoza y Dolores Hernández. Horario: 1:00 hrs. Futbol : México vs Japón. Horario: 6:00 hrs.

: México vs Japón. Horario: 6:00 hrs. Softbol : México vs Italia. Horario: 6:00 hrs.

: México vs Italia. Horario: 6:00 hrs. Taekwondo

Tiro con arco

Lunes 26 de julio

Clavados sincronizados en plataforma de 10m : José Diego Balleza y Kevin Berlín. Horario: 1:00 hrs.

: José Diego Balleza y Kevin Berlín. Horario: 1:00 hrs. Taekwondo : Briseida Acosta. Horario: 5:30 hrs.

: Briseida Acosta. Horario: 5:30 hrs. Softbol: México vs Australia. Horario: 6:00 hrs.

Martes 27 de julio

Final femenil de clavados sincronizados en plataforma de 10m : Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez. Horario: 1:00 hrs.

: Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez. Horario: 1:00 hrs. Taekwondo

Miércoles 28 de julio

Final varonil de clavados en trampolín de 3m : Yahel Castillo y Juan Manuel Celaya. Horario: 1:00 hrs.

: Yahel Castillo y Juan Manuel Celaya. Horario: 1:00 hrs. Futbol: México vs Sudáfrica. Horario: 6:30 hrs.

Jueves 29 de julio

Tiro con arco. Horario: 22:00 hrs

Sábado 31 de julio

800 metros planos: Tonatiu López

Domingo 1 de agosto

Final femenil de clavados en trampolín de 3 m: Aranza Vázquez y Arantxa Chávez. Horario: 1:00 hrs.

Martes 3 de agosto

Clavados en trampolín de 3m varonil : Rommel Pacheco y Osmar Olvera. Horario: 1:00 hrs.

: Rommel Pacheco y Osmar Olvera. Horario: 1:00 hrs. 400 metros planos: Paola Morán.

Jueves 5 de agosto

Final femenil en plataforma de 10 m : Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez. Horario: 1:00 hrs.

: Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez. Horario: 1:00 hrs. Marcha varonil 20 km : Carlos Sánchez, Julio César Salazar, Andrés Olivas y Alí Chama. Horario: 2:30 hrs.

: Carlos Sánchez, Julio César Salazar, Andrés Olivas y Alí Chama. Horario: 2:30 hrs. Marcha varonil 50 km: Isaac Palma y Horacio Nava. Horario: 15:30 hrs.

Viernes 6 de agosto

Pentatlón moderno femenil : Mariana Arceo y Oliver Mayan. Horario: 0:30 hrs.

: Mariana Arceo y Oliver Mayan. Horario: 0:30 hrs. Marcha femenil 20 km: Ilse Guerrero, Alegna González y Valeria Orduño. Horario: 2:30 hrs.

20 km: Ilse Guerrero, Alegna González y Valeria Orduño. Horario: 2:30 hrs. Maratón femenil: Andrea Ramírez, Úrsula Sánchez y Daniela Torres. Horario: 17:00 hrs.

Sábado 7 de agosto