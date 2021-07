Rafa Márquez amenaza a Adriana Lavat con sus abogados; la llama “conflictiva y víbora”

Rafa Márquez y Adriana Lavat continúan en medio de un pleito legal por la manutención de sus hijos, Rafaella y Santiago; sin embargo, la actriz acusó al exfutbolista de haberla amenazado a través de sus abogados y lanzar insultos contra ella.

La actriz y el exfutbolista mexicano se divorciaron hace 13 años luego de cinco años de matrimonio y los problemas entre ambos iniciaron una vez que Lavat le exigió Márquez el pago por la pensión alimenticia de sus hijos, a la que él se ha negado pues le parece que la cantidad es injusta.

Te puede interesar: ¿Rafa Márquez es deudor alimentario? Esto es lo que dice Adriana Lavat de su expareja

En 2015 Rafa Márquez demandó a Adriana Lavat para solicitar que se redujera la cantidad de la pensión para sus hijos, aunque la actriz decidió no quedarse de brazos cruzaos y en 2017 contra demandó al futbolista, señalando que no había cumplido con el pago de la manutención.

Aunque esta no es la única demanda que el exfutbolista ha presentado contra su exesposa, pues sucedió lo mismo en 2008 y 2012, ocasiones en las que solicitó se redujera la cantidad que había sido presentada por autoridades de Barcelona, Nueva York y Miami.

Hijos de Rafa Márquez y Adriana Lavat. Foto: Instagram @adrianalavat

Rafa Márquez amenaza a Adriana Lavat

En entrevista para TvyNovelas, Adriana Lavat decidió hablar sobre el conflicto que sostiene con su expesposo: “Me mandaron decir con su abogado penalista, quien me trató de amedrentar, que si quiero demandar los incumplimientos del señor, que lo haga. Que tome en cuenta que será un proceso largo, tedioso y costoso”.

“Me mandaron decir que he sido muy conflictiva en todo este tiempo. O sea, que una mujer que no deja que hagan menos a sus hijos, y que pelea porque le den lo que les corresponde, además de todo lo que me han llamado (zorra, abusiva, vividora), es también conflictiva”, añadió Lavat.

Lavat señaló que la actual pareja de Márquez, Jaydy Michel, también la ha amenazado y aseguró que es “una mala influencia” para el futbolista: “Me he enfrentado con personas que prefieren gastar en abogados que darles a sus hijos; también con esos que tratan y prefieren quitar a los hijos, como si eso fuera fácil. Ese es el pensamiento de muchos hombres mal educados por sus madres y apoyados por las actuales esposas y mujeres en turno que se creen las dueñas hasta de los hijos de uno”.