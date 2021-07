Julián Valenciana gana la etapa del ranking profesional de golf

Julián Valenciana hizo buenos los pronósticos y se impuso en “casa”, Valenciana firmó tarjeta de 70 golpes, 2 bajo par de campo, con este score se adjudicó la etapa del Ranking Profesional de Golf (RPG), que se llevó a cabo en el Club Campestre de la Ciudad de México, campo en el que milita Valenciana.

“Jugué muy sólido, empecé lento y con algunos errores, sobre todo, desde la mesa de salida, pero mejoré a lo largo del día; sé que este campo es muy exigente y no debes de perder la paciencia”, comentó Julián Valenciana, ganador de dos de las últimas tres etapas del RPG.

“He estado jugando muy bien, la verdad es que me siento con mucha confianza. Cada vez es más complicado que pueda practicar. Afortunadamente tengo muchas clases y eso mismo me motiva, mis alumnos me dicen que juegue bien, incluso, algunos vinieron a verme y eso es muy motivante”, agregó Julián.