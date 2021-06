Canelo Álvarez compra obra de arte a joven artista para ayudarlo a pagar sus estudios

Canelo Álvarez es uno de los grandes exponentes del boxeo a nivel mundial, pero más allá de sus grandes peleas arriba del ring, el tapatío se caracteriza por apoyar causas nobles de algunos de sus fanáticos, siendo las redes sociales el punto donde el púgil se entera de las causas que puede apoyar.

En esta ocasión, Saúl decidió invertir un poco de su dinero en una joven artista que se volvió viral en Twitter pidiendo ayuda para que le compraran sus obras, siendo una del tapatío la que estaba exponiendo junto a un letrero donde explica el motivo por el que está vendiendo sus obras.

Con tan solo 17 años y un futuro por delante, la joven estaba ofreciendo una pintura de Canelo, donde aparece el boxeador haciendo un gesto de victoria, pero lo más importante y lo que seguramente hizo que el boxeador volteara a verlo fue el mensaje que tenía en la otra mano, ya que indicaba que el dinero de la obra lo quería para continuar sus estudios.

“Estoy a nada de terminar la prepa y aún no me inscribo a la universidad por problemas económicos. Mi sueño es entrar a la universidad de artes plásticas en la Ciudad de México. Después de 37 días terminé mi pintura del @Canelo, acrílico sobre lienzo. Fue uno de mis mayores logros” escribió en la pancarta.

Se volvió viral hasta llegar a Canelo

Al poco tiempo de aparecer en redes sociales, los usuarios comenzaron a compartir la imagen hasta que le llegó al tapatío, quien no dudó en apoyarlo una vez de enterarse de la historia del joven de 17 años.

En una primera instancia el boxeador le contestó el mensaje con un “Enterado”, motivo de celebración para muchos, ya que sabían que no iba a dejar pasar de lado la historia de Nicki.

Un tiempo después, la artista fue la encargada de avisar que la pintura llegaría a manos de Canelo, esto sin revelar el monto que pagaron por ella, pero lo más seguro es que se trate de un gran apoyo económico y con esto pueda comenzar el sueño de poder estudiar artes plásticas.

“Muchas gracias a todas las personas interesadas en este cuadro, ya no está disponible, se va con Canelo. No me esperaba tantos interesados en esta pintura, estoy muy agradecida” explicó en otro mensaje en redes sociales.

dza