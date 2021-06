Combate estelar: Jaime Munguía vs Kamil Szeremeta

Recibe uno a uno a los sparrings, dos rounds cada hombre y es él quien luce fresco, quien se abre paso con la zurda y fulmina con la diestra. Es Jaime Munguía (36-0, 29KO’s), el ex campeón Mundial Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo, que renunció a su cetro en busca de una nueva monarquía y alista el camino hacia el reinado, con un pleito este sábado ante el polaco Kamil Szeremeta (21-1, 5KO’s), desde el Don Haskins Center, en El Paso, Texas, Estados Unidos.

“Me gusta estar siempre listo, casi nunca dejamos de entrenar, de tener condición, trabajar diario fuertemente y ahora con más razón con compromisos grandes”, expresó Munguía.

El tijuanense se preparó a conciencia y parte de su entrenamiento lo realizó en el Centro Ceremonial Otomí, del Estado de México.

Tras ganar de forma contundente el título Superwelter ante Sadam Ali, por KO’ en el cuarto episodio, durante mayo de 2018, y hacer cinco defensas contundentes, Munguía Escobedo desabrochó el fajín y lo dejó disponible, en busca de escribir su nombre en las 160 libras.

“Es ir a buscar nuevas oportunidades. Mi cuerpo no me permitía estar en las 154 libras ya, era difícil bajar de peso y por eso lo decidimos”, expresó el peleador de 24 años, quien entrena con el apoyo del ex Campeón Mundial Erick ‘Terrible’ Morales.

En octubre pasado se llevó el título intercontinental de esta nueva división al ganar ante el estadounidense Tureano Johnson y así afianzó el liderato de la división.

Antes de buscar el cetro que posee el estadounidense Demetrius Andrade (30-0, 18 KO’s), -que va invicto en 29 apariciones- el mexicano Munguía se medirá al polaco Szeremeta y El Heraldo Radio transmitirá este sábado su primera pelea con público, después de la pandemia.

“Es un gran escalón tener un rival como él. Es una pelea fuerte. Sabemos que es un gran peleador, traemos una gran preparación, una buena estrategia y verán un mejor Jaime Munguía, pelea tras pelea…y estamos contentos porque tendremos de nuevo público la pasada (contra Johnson) fue difícil por no tener gente y estar solos se siente más solo que en el gimnasio, es parte de una nueva experiencia pero gracias a Dios, regresamos con público”, agregó el peleador.

PRONÓSTICO DE LOS EXPERTOS

EDUARDO CAMARENA

Victoria de Munguía en el 4º round.

ALFREDO RUIZ

KO, de Munguía en el 4º round.

JORGE MILHE

Nocaut de Munguía en el 7º round.

HOY

JAIME MUNGUÍA VS. KAMIL SZEREMETA

20:30 horas

El Paso, Texas,

Radio: 98.5 FM

DATO

8 Años tiene Munguía en el boxeo profesional

LA FRASE

“Se vienen muchas cosas y hay que estar al 100 por ciento. Estoy contento de tener nueva fecha, porque estuvo cambiando mucho, fue raro pero creo que hay que saber asimilar las cosas, gracias a Dios tenemos más experiencia”, Jaime Munguía No. 1 del mundo en 160 libras.

POR KATYA LÓPEZ CEDILLO

DZA