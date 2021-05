¡Cumplió! Técnico de Cruz Azul regala su medalla de campeón a una persona especial

El pasado domingo Juan Reynoso hizo historia en el fútbol mexicano, pero en especial con Cruz Azul, ya que fue el entrenador encargado de terminar con la sequía de 23 años sin títulos de los cementeros, además de entrar en la selecta lista de las personalidades en el balompié en México que se han consagrado campeón como jugador y técnico con el mismo equipo, por lo que el peruano no se olvidó del DT que lo trajo a México en la década de los 90.

Después del festejo de campeón, Reynoso no dudó en hacer feliz a esa persona que lo trajo a México y por quien logró coronarse en el Invierno del 97, el Profe Enrique Meza, ya que sabe que es uno de los grandes aficionados de Cruz Azul y por lo mismo quería darle la sorpresa de quedarse con ese hermoso recuerdo de tener la medalla de campeón.

El "Ojitos" Meza no sabía de la sorpresa que le esperaba al ver a su pupilo y amigo, ya que el mismo Juan confirmó que solo habían hablado a media tarde y no le había dicho nada al respecto. Ahora quiere que ese reconocimiento lo tenga una de las personas más azules que conoce el peruano.

"El 'Profe' no la sabe, hoy hablé a media tarde con él y esto es para él. El reconocimiento que se merece; Dios quiera que el fútbol me premie y me dé 5 medallas más como estas, pero la de esta noche la va a tener en su casa y seguro bien resguardada, porque él es más azul que cualquiera", dijo en conferencia de prensa el DT de la Máquina.

Fernanda Reynoso fue la encargada de subir a redes sociales la foto donde se demuestra que el técnico de Cruz Azul cumplió con la promesa. En la publicación en redes sociales se ve a Reynoso y a Meza dentro de una casa y el "Ojitos" tiene la medalla en su cuello.

Gracias profe Enrique Meza.

Eres el artífice de este presente.

¡Por siempre agradecidos! #JuanReynoso #HazQueSuceda pic.twitter.com/qUkfTzZ7Ih — Fernanda Reynoso (@reynoso_fer) May 31, 2021

Compartieron juntos el 97

Reynoso se coronó campeón con Cruz Azul en el invierno de 1997, siendo Meza quien lo llevara al club y con quien compartiría ese título que quedaría marcada por 23 años para los fans y para toda esa generación que ganaría con el penal cobrado por Hermosillo con la cara ensangrentada.