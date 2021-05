Luego de los rumores de que Miguel Herrera sería el nuevo director técnico de Tigres, este martes se confirmó la noticia. ‘El Piojo’ será el sustituto del Ricardo Ferretti, la próxima temporada.

De acuerdo con información de Telediario, el comentarista Willie González dio a conocer que la presentación oficial de Herrera será el próximo jueves 20 de mayo, pero que él ya firmó el contrato con los felinos desde ayer (17 de mayo) en la noche.

El anuncio de su contratación será a través de redes sociales, se publicará un comunicado de prensa, ya que no habrá una presentación presencial, todo será de manera digital.

Contrato de ‘El Piojo’ Herrera

El contrato será por dos años y Miguel tendrá el objetivo de trabajar con las fuerzas básicas y mejorar al equipo, y sacará a quien tenga que sacar del mismo.

Como parte del cuerpo técnico, ‘El Piojo’ contará con la participación de su yerno Óscar Escobar, así como de Álvaro Galindo, José Torruco, Giber Becerra, Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz como auxiliar, y José Rangel, aunque éste no estaba del todo aceptado por el club felino.

Miguel Herrera y su paso por los Rayados de Monterrey

Hay que recordar que Miguel Herrera fue director técnico de los Rayados de Monterrey, de junio de 2004 a septiembre de 2007, pero él ha indicó que no se encasilló con este equipo de futbol, así como lo está con el América, por lo tanto, no cree que la afición de Tigres esté en su contra o no le den una buena bienvenida.

También el exdirector técnico de las Águilas ha dicho que está tan arraigado a este club que nunca aceptaría dirigir a las Chivas del Guadalajara.

Reto para Miguel Herrera

Ahora que Miguel Herrera es el nuevo director técnico de Tigres tendrá que demostrar su liderazgo y tratar de igualar los logros del ‘Tuca’ Ferretti con el equipo, ya que éste estuvo durante 11 años dirigiéndolos, logrando 11 títulos con el club e hizo que los felinos fueran reconocidos internacionalmente.

