Roberto Osuna descarta llegar a los Diablos Rojos

En entrevista con Strikeout, Roberto Osuna, excerrador de los Astros de Houston, desmintió su llegada a los Diablos Rojos del México. El sinaloense continuará con su rehabilitación en busca de un contrato en la Major League Baseball (MLB).

“Sí he hablado con los Diablos Rojos, me dijeron que tengo las puertas abiertas, pero si no estoy saludable no voy a ir. Ahorita no está en mis planes jugar con ellos, sino rehabilitarme y estar al 100 por ciento”, mencionó el lanzador mexicano.

El taponero —quien se convirtió en agente libre en la Major League Baseball, tras no alcanzar un acuerdo con los Astros— realizó un showcase en República Dominicana durante el Spring Training; sin embargo, no firmó en el beisbol estadounidense.

“En República Dominicana me resentí del codo, por eso no tiré. Eso me ha detenido un poco, me quedé con la pluma en la mano para firmar con un equipo. Sigo con mi preparación, empezar la segunda vuelta en las Grandes Ligas es mi meta”, aseguró.

En 2020, Osuna únicamente participó en cuatro juegos en Las Mayores; en agosto, fue colocado en la lista de lesionados después de sufrir una lesión en el codo. El pitcher evitó la cirugía Tommy John; optó por realizar trabajo de recuperación.

“Esa información se manejó mal, no necesito Tommy John. Me ha llevado mucho tiempo fortalecer el brazo. Consulté doctores en Houston y me dijeron que no necesito operación. Llevo cuatro semanas tirando y me he sentido muy bien”, agregó Chufito.

Después de su paso por los Blue Jays de Toronto y los Astros, Roberto Osuna intentará regresar a la MLB en 2021. El relevista ha conseguido 155 salvamentos en la Gran Carpa, donde registra una efectividad de 2.74 en 315.0 entradas lanzadas.

“Él puede venir e incorporarse como lo hizo en la Copa Juntos Por México para que lleven parte de su tratamiento y rehabilitación aquí. Las instalaciones están disponibles, tiene las puertas abiertas”, señaló Jorge del Valle, Gerente Deportivo de los Diablos Rojos del México.

