Luto en el deporte: Muere Arline Pieper, primera mujer en completar un maratón

Arlene Pieper Stine, la primera mujer en completar un maratón con registro y autorizado en los Estados Unidos, murió a la edad de 90 añosSu muerte, que no se informó ampliamente, fue confirmada por su hija Kathie Pieper, informó The New York Times. Kathie le dijo al Times que su madre tenía la enfermedad de Alzheimer.

Pieper completó el Pikes Peak Marathon, un agotador recorrido de montaña en Manitou Springs, Colorado, el 7 de agosto de 1959. Ascendió 2 mil 400 metros hasta la cima de 4 mil 200 y descendió de la misma manera en 9 horas y 16 minutos.

“En la línea de meta, me sentí bastante bien”, dijo en una entrevista con la estación de radio pública de Boston WBUR en 2017. “Estoy segura de que estaba un poco cansada, pero no estaba completamente exhausta. Perdí todas las uñas de los pies unos días después ".

Las diferencias con las carreras de hoy

A diferencia de los maratones de hoy, no había puestos de ayuda en el sendero de montaña el día de la carrera en 1959, ni voluntarios repartiendo agua. La Sra. Pieper bebió de un arroyo. En la actualidad, la mayoría de las carreras de 43 kilómetros se realizan en escenarios planos y con todas las medidas de seguridad que permiten monitorear a los atletas

Su hazaña fue anónima

Pasaron cincuenta años antes de que le informaran que hizo historia en el deporte. Durante la próxima década Pieper Stine disfrutó de un nuevo estatus en Manitou Springs como pionera del maratón. Firmó autógrafos. Los corredores pidieron tocarla para tener buena suerte. Y ella fue la titular oficial de cada carrera a la que regresó.

Fue nombrada una de las “Heroes of Running” de Runner's World en 2014 y fue incluida en el Salón de la Fama del Deporte de Colorado Springs en 2016.

Además de su hija Kathie, le sobreviven otras dos hijas, Karen Pieper y Linda Garza; un hijo, Karl Pieper; cuatro nietos; y cuatro bisnietos.

AV