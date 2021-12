De Tepito para el mundo: Johan Vallejo, el portero del barrio que mide 1.58 metros

Para muchos el verdadero futbol está en el barrio. Justamente, en Tepito vive uno de los porteros amateur más reconocidos de la CDMX y Zona Metropolitana.

En el mundo del balompié llanero y el minifutbol es conocido el nombre de Johan Vallejo, quien detrás de sus 1.58 metros esconde unos reflejos felinos que lo han llevado a defender al país en Europa y Sudamérica.

El balón y los guantes cambiaron su destino. Además de conocer otras partes del mundo, lo ayudaron a salir adelante en un entorno peligroso, pues “aquí hay marginación, violencia y drogas, por lo que me ha costado”.

Si el pequeño gigante de los tres postes tuviera que definir qué es el futbol para él, la palabra adecuada sería “todo”. “Sin él, estaría en un panteón o en la cárcel, como varios de mis amigos; yo no quería seguir ese camino”.

A pesar de sus dotes en la portería, el guardameta nunca buscó una oportunidad en las Fuerzas Básicas de un equipo, en Tercera o Segunda División, pues desde pequeño enfrentó problemas económicos. “No fui a un club, porque no teníamos dinero. Tenía un peso para gastar en la escuela”, recordó a El Heraldo de México. “Los tenis que me compraba mi papá me duraban hasta seis años, los usaba rotos, y no me da pena, porque logré salir adelante”.

Y vaya que lo hizo. Pasó de jugar entre los puestos de Tepito a vestir los colores de selecciones mexicanas de Fut 7 y representar al país en Holanda, Italia, España, Guatemala y Brasil. “Comencé cobrando 20 o 30 pesos, o sólo me daban para mis pasajes, hasta que me jalaron al Sidekicks de la Liga de Fut 7 profesional”, dijo.

Con la mística de un chico de barrio, Johan no pierde la esencia ni la humildad que lo han distinguido. “Ir a Europa no me hace más, porque sigo jugando en el barrio, donde me gusta más, porque está el futbol más puro”.

POR EDGAR SÁNCHEZ SANDOVAL

