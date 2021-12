Alfredo Mauro Zavaleta y Victor Pérez se colocan en el segundo lugar del VP Garage de Rallys

Con un buen cierre de temporada, la dupla formada por los pilotos Alfredo Mauro Zavaleta y Victor Pérez Couto lograron colocarse en el segundo lugar tanto en el Rally Montañas para la CNRM como en el FIA NACAM Rally con los colores del equipo VP Garage.

A bordo de su SKODA Fabia R5 Alfredo y Víctor lograron completar 9 de las diez etapas pactadas para la justa final del año en un tiempo total de 1 hora 6 minutos y 57 segundos y 1 milésima, para de esta manera cerrar una temporada con grandes resultados para el equipo.

Por su parte las duplas de Enrique Meza Reynoso y Christian Coronel Rueda así como Enrique Meza Ibarra y Víctor Villa Guerra lograron completar su participación dentro del CRO (Campeonato Regional de Occidente) con un segundo lugar general por parte de Enrique Meza Reinoso y un sexto por parte de Enrique Meza Ibarra, hijo y padre respectivamente.

“Ha sido un gran cierre de temporada, poder terminar dentro de los tres primeros lugares en los dos seriales es el fiel reflejo del buen trabajo realizado en la temporada, sin duda habla de que el equipo y pilotos dieron el máximo esfuerzo para lograrlo, así que ahora nos queda esperar la suma de puntos y saber en qué lugar terminamos dentro de la clasificación general del campeonato en ambas justas.” Dijo Víctor Pérez director del VP Garage.

Respecto al desempeño del equipo en el año agregó, “Fue un año de altas y bajas de luchar contra tiempo como cada año, resolver problemas y algunos otros no, pero creo que fue muy bueno, ya que pudimos lograr grandes carreras y grandes resultados a los largo de la temporada, pero así es esto no hay más que seguir adelante, lo importante es que seguimos creciendo y sobre todo que pudimos desarrollar grandes autos que tuvieron muy buena presencia dentro del rally en México, ya que poder contar con autos como el de Alfredo, Luma, Meléndez, así como el prototipo de Roberto, fue muy bueno ya que nos enseñaron mucho y nos exigieron lo necesario para crecer más en la temporada.” Explicó Couto.

Asimismo el ex campeón nacional de Rally en México y líder del equipo agradeció de manera especial el apoyo y confianza de Luis Manuel García mejor conocido como LUMA quien para esta fecha ya no formó parte del equipo ya que por cuestiones de desarrollo personal decidió partir y emprender un nuevo reto en su carrera deportiva: “Tanto yo como el equipo queremos dar las gracias a Luma por el apoyo y confianza recibidas de su parte en esta temporada, sin duda juntos logramos grandes cosas, ya que no solo pudo obtener el segundo lugar del campeonato nacional sino que además logramos hacer buen equipo, le deseamos un gran éxito en su nueva faceta ya que es un gran piloto y sobre todo un gran ser humano.” Recalcó Víctor.

Finalmente, todos los integrantes del VP Garage, brindaron solemnemente este año como un merecido homenaje al líder y creador del equipo el Ing. Víctor Pérez “quien desafortunadamente ya no está con nosotros y que este año tramo a tramo y Kilometro a kilometro no dejó de apoyar al equipo de sus amores, quizás no físicamente pero sí espiritualmente”, señalaron.

