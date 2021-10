Explosiva Serie Mundial entre los Braves de Atlanta y los Astros de Houston

Braves y Astros, los protagonistas de la Serie Mundial de esta temporada, concretaron dos sólidas dinastías en el beisbol contemporáneo.

Con una de las mejores rotaciones en la MLB, Atlanta dominó la Liga Nacional en la década de los años 90. Por su parte, una poderosa ofensiva respalda, actualmente, el más grande periodo en la historia de Houston.

Desde 2017, los Astros han arribado cinco años seguidos a la Serie de Campeonato de la Liga Americana; tres veces aseguraron su clasificación al Clásico de Otoño (2017, 2019, 2021), aunque sólo en la primera ocasión pudieron coronarse.

Los Braves lo hicieron ocho veces en fila, entre 1991 y 1999, con un saldo de cinco triunfos y tres eliminaciones en la Liga Nacional, pero únicamente en 1995 alcanzaron la máxima gloria, y ahora arriban tras 22 años sin estar en la serie que todos quieren jugar.

Por ello, a pesar de marcar exitosos periodos, ambos equipos únicamente se combinan para cuatro campeonatos en las Ligas Mayores. En un inédito enfrentamiento, las dos franquicias buscan dar el paso definitivo y capitalizar los resultados positivos en anillos de Serie Mundial.

“Si uno observa todos los banderines divisionales (desde 1990), piensas que sólo fue una Serie Mundial, pero a mí me gustaría ganar aunque sea un título en una década. No todos son los Yankees de Nueva York, que pueden repetir campeonatos”, apuntó Ernesto Jerez, analista y narrador de ESPN.

En un atractivo duelo de bateo, el poder latino representa una amenaza en la última serie de la campaña. Eddie Rosario (Braves) y Yordan Álvarez (Astros), los Jugadores Más Valiosos en sus respectivas Series de Campeonato —además de José Altuve, Carlos Correa y Ozzie Albies— pretenden comandar el ataque de sus novenas.

En una temporada donde le rindieron tributo a Hank Aaron, uno de sus más grandes referentes, los Braves intentan cortar una larga sequía de 26 años sin título, mientras que los Astros, donde milita el pitcher mexicano José Urquidy, buscan darle un colofón a la brillante generación que ha dominado el Joven Circuito en el último lustro.

MOMIOS, CON ASTROS

Houston parte como favorito en las casas de apuestas para coronarse, con -150, por un +145 para Atlanta.

Números:

2 Series Mundiales ha disputado el mexicano José Urquidy (2019, 2021).

102 victorias suman los Astros en 2021 (incluidos playoffs).

5 enfrentamientos entre ambos en postemporada (ATL 3-2).

22 años registraba Atlanta desde su última participación en la Serie Mundial.

Bullets:

Guillermo Celis: “En Atlanta se trabaja para formar dinastías”.

Houston busca su segundo anillo, primero tras el escándalo por robo de señas.

Dusty Baker, manager de Houston, debutó con los Braves ante los Astros.

El mexicano Alfonso Márquez es parte del cuerpo de umpires en la Serie Mundial.

PERFILES

Nombre / Equipo: Eddie Rosario / Braves

Fecha / Lugar de Nacimiento: 28 de septiembre de 1991 / Guayama, Puerto Rico

H / HR / RBI / R: 18 / 3 / 11 / 6

AVG / OBP / SLG / OPS: .474 / .524 / .789 / 1.313

Nombre / Equipo: Carlos Correa / Astros

Fecha / Lugar de Nacimiento: 22 de septiembre de 1994 / Ponce, Puerto Rico

H / HR / RBI / R: 11 / 1 / 5 / 9

AVG / OBP / SLG / OPS: .297 / .395 / .459 / .855

Estadísticas de ambos en la actual postemporada

Camino postemporada: Braves / Astros

Serie Divisional: 3-1 vs Brewers / 3-1 vs White Sox

Serie de Campeonato: 4-2 vs Dodgers / 4-2 vs Red Sox

Abridores para esta noche: Charlie Morton (ATL) / Framber Valdez (HOU)

CAR