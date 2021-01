Nuevas caras en el timón, en el inicio del Guard1anes 2021 en la Liga MX Femenil

El Guard1anes 2021 inicia como un torneo histórico para la Liga MX Femenil, ya que es la edición con más mujeres al frente de las direcciones técnicas, con un total de seis, tomando las riendas del Pachuca, León, FC Juárez, Pumas, Querétaro y Necaxa.

Los reflectores están situados en las Tuzas y el arribo de la española Toña Is, nominada al premio The Best como la mejor entrenadora de la campaña 2018-19, luego de que comandó a la selección de España que derrotó 2-1 a México en la Copa del Mundo Sub 17, de 2018.

Además de ser la primera estratega extranjera en el balompié nacional, fue la primera DT de una selección española, y ahora ocupa el lugar que dejó Eva Espejo, quien pasó a ser la directora deportiva del cuadro hidalguense.

Scarlett Anaya, con La Fiera, y Ana Cristina González, con las Bravas, también llegan como los nuevos rostros en los banquillos, y este semestre hacen su debut en la Liga Rosa.

A ellas se suman Carla Rossi, del Querétaro, Fabiola Vargas, del Necaxa, e Ileana Dávila, de Pumas, siendo este último club el que concretó interesantes refuerzos, trayendo a jugadoras como Dinora Garza, Marlyn Campa y Marilyn Díaz.

Estos movimientos en plantillas y zonas técnicas en los clubes, tienen la mira puesta en el dominio de los equipos regios, buscando ponerle un alto al Monterrey y Tigres, que han estelarizado las últimas tres finales de la Liga MX Femenil.

Por J. Alexis Hernández