Obtiene Abraham Ancer Top 5 en California

Gracias a una cuarta ronda con 66 golpes, el golfista profesional mexicano Abraham Ancer logró meterse este domingo al Top 5 del torneo The American Express, tercer evento oficial de la temporada 2021 en el PGA Tour, que se disputó en el complejo PGA West, en La Quinta, California, EU.

Ancer recuperó 20 posiciones, para finalizar empatado en el quinto sitio, con un global de 273 golpes, 15 abajo del par de la cancha.

El mexicano, actual 26 del mundo, recorrió el Pete Dye Stadium Course, con un total cinco birdies (hoyos 7, 11, 16, 17 y 18), un águila (8) y un solo bogey en el 3.

Este quinto le representó su mejor actuación en el presente año, luego del sitio 17 que obtuvo en el Sentry Tournament of Champions, y luego de no hacer el corte hace poco más de una semana en el Sony Open, ambos torneos celebrados en Hawái.

El mexicano logró este día un premio de 306 mil 860 dólares.

Además de 100 puntos para la Copa FedEx, que lo sitúan en el casillero 25.

Noticias Relacionadas Golfista mexicana Gaby López cae un sitio, pero sigue en la parte alta de la tabla

El título del torneo terminó en manos del coreano Si Woo Kim, quien con su score de 64 golpes, uno menos que el estadounidense Patrick Cantlay, después tres rondas sin bogeys en el PGA West Pete Dye Stadium Course, incluyendo los últimos 36 hoyos.

Kim logró así la tercera victoria de su carrera en el PGA Tour, y la primera desde el The Players Championship de 2017, mil 352 días después. Además obtuvo un premio de un millón 206 mil dólares.

El número uno del mundo, el estadounidense Dustin Johnson no participó de este torneo y tampoco lo hizo por segunda semana consecutiva en el circuito. Otro que no lo jugó fue el ex número uno del mundo, Tiger Woods (EU), quien se recupera de su quinta cirugía en la espalda a la cual se sometió durante la semana y se perderá hasta un mes más de actividades.

El PGA Tour vuelve a tener acción a partir del jueves 28 al domingo 31 de enero, con el cuarto torneo de 2021, el Farmers Insurance Open, a disputarse en el Curso Sur, de Torrey Pines, en San Diego, California, EU, el cual reparte una bolsa de 7.5 mdd.

El australiano Marc Leishman es el campeón defensor. El mexicano Ancer no estará presente en el field, pero sí lo hará el tapatío Carlos Ortiz, quien regresa al circuito, tras una semana de descanso, luego de su participación en los dos torneos celebrados en Hawái.

Por: Héctor Juárez Cedillo