Juan Reynoso confirmó sanciones a Jonathan Rodríguez por el video

El director técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, espera que lo sucedido con Jonathan Rodríguez por lo del video donde aparece en una fiesta en plena pandemia, sea una lección, tanto para él como para el resto del plantel.

En conferencia de prensa, el estratega peruano confirmó que el Cabecita no formará parte del equipo que enfrentará a Pachuca el próximo lunes, como medida deportiva, y que el jugador ya recibió de parte del club una sanción administrativa.

“Tuve una plática muy emotiva con él, por la disculpa no solo al cuerpo técnico sino a la institución. Él sabe que fue un momento desagradable e irresponsable, y así lo asume de manera total, y a raíz de esa charla, ya no es el mismo. Pese a que no está contemplado para el próximo partido, a partir de ahora, vamos a construir una nueva relación con él, entre todos, y esperar a que se recupere de este momento personal lo antes posible”, dijo Reynoso.