Regresa el ‘Rey’ Martínez a extender su monarquía

En el 2020, los problemas de salud fueron los únicos enemigos que se impusieron en el camino de Julio César ‘Rey’ Martínez, pero hoy, tras superar una enfermedad respiratoria (no asociada al COVID-19) y un úlcera gástrica que le impidió pelear en la misma velada de Saúl ‘Canelo’ Álvarez en diciembre pasado, el Campeón Mundial Mosca del Consejo Mundial de Boxeo está listo para volver al cuadrilátero a cumplir con un compromiso pendiente desde el 2020: medirse ante el boricua McWilliams Arroyo (20-4, 15 KO’s).

“Sé que ahora vamos por el camino correcto, a mi me gusta pelear cada dos meses, cada dos meses y medio, ahora entre la pandemia y las situaciones de salud no se pudo hacer tanto, pero este año quiero crecer más, que me conozcan más; ahorita tenemos esta pelea, este compromiso, pero en un futuro me gustaría tener peleas con Román ‘Chocolatito’ Gonález, Juan Francisco ‘Gallo’ Estrada, Kosei Tanaka o Sor Rungvisai; quiero ser el mejor libra por libra de mi división”, expresó Martínez (17-1, 13 KO’s).