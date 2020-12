Actitud y mucha garra, promete Javier Aguirre en Rayados

Tuvieron que pasar 19 años para que Javier Aguirre regresara al futbol mexicano. El Vasco fue presentado como nuevo director técnico de los Rayados de Monterrey, club al que dirigirá durante los siguientes dos años.

Detrás del Aguirre ausente de México, hay una vasta experiencia de haber estado en dos copas del mundo con la Selección Mexicana, de dirigir a cinco equipos españoles, entre ellos al Atlético de Madrid, de estar al frente de dos representativos nacionales y hasta una aventura en el futbol de Emiratos Árabes.

Pese a ello, sabe lo que significa dirigir a un equipo como son los Rayados:

“Ya se más o menos lo que es controlar la presión después de tanto tiempo fuera. Estamos preparados mi equipo y yo para enfrentar lo que viene. La presión es mucha, pero la sabré manejar y dar resultados”, dijo el Vasco.

Aguirre dijo sentirse sorprendido por las instalaciones de su nuevo club y las comparó con las mejores del mundo: “La verdad es que solo dos o tres equipos tienen algo así o superior, y miren que he estado en cuatro continentes. Eso te compromete a que des tu mejor esfuerzo y a saber que tienes todo para destacar”.

El estratega ya tuvo su primer contacto con el plantel este viernes, algo que aseguró, le dejó buenas sensaciones, pero dejó una advertencia:

“Los vi motivados, muy motivados. No por mi sola presencia, pero se me acercaron a saludar, a preguntar del mundial y de España. Todos quieren ir a Europa, sobre todo los más jóvenes. Creo que caí de pie con el plantel, me pusieron atención, hicieron el entrenamiento de buena gana. Pero también ya saben que el que mejor entrene, ese va a jugar”.

Aguirre tiene claro los objetivos del equipo, y sabe que la eliminación ante Puebla en la liguilla es una deuda con la afición: “Por supuesto que tenemos esa espinita clavada, aquí hay que ganar todos los torneos, y para eso estamos. Hay un plantel muy bueno y vasto para ir por ello”.

También tiene claro que una de las prioridades es ganar el clásico regional ante Tigres: “Es lo que te pide la gente y es el duelo al que le vamos a poner un poco más de énfasis, ya que no te perdonan una derrota ahí. Sí les podemos ganar en una final, mejor”, recalcó.

Javier Aguirre dejó en claro cuál va a ser la característica de su equipo: “Dejar todo en la cancha, mucha actitud, entrega, vigor. Nunca salir a especular, correr, y si se puede, buen futbol y goles. Yo seré el primero en reconocer cuando las cosas no marchen bien”, finalizó.

Por: Óscar Zamora