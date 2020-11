Golfista No 1 del mundo cancela su participación en torneo mexicano

El estadounidense Dustin Johnson, campeón del Masters 2020 y actual número 1 del mundo, canceló este viernes su participación en el torneo Mayakoka Golf Classic presentado por UNIFIN, a disputarse la próxima semana en el campo El Camaleón de Playa del Carmen, México.

“Hoy, después de pensarlo mucho, tomé la difícil decisión de no jugar el Mayakoba Golf Classic presentado por UNIFIN la siguiente semana. Sólo he escuchado cosas maravillosas sobre el torneo, el campo de golf y el resort Mayakoba, así que estaba emocionado por jugar. Sin embargo, mi cuerpo y mi mente me están diciendo que debo tomarme un descanso, así que tomaré un tiempo para estar en casa con Paulina y mis dos hijos. Sé que esta es una noticia decepcionante y ofrezco disculpas sinceras a todos mis amigos involucrados en el torneo, especialmente a RLH Properties. Ojalá me extiendan la bienvenida en el futuro”, dijo Johnson.

El ganador de 24 torneos en el PGA Tour y recientemente del Masters de Augusta había confirmado su participación en el torneo mexicano de la siguiente semana por primera ocasión en su carrera.

Pese a la ausencia de Johnson, el field de 132 jugadores contará con siete jugadores del Top 30 están confirmados para competir la siguiente semana. Estos jugadores son: Justin Thomas (No. 3), Brooks Koepka (No. 12), Daniel Berger (No. 13), Tony Finau (No. 19), Abraham Ancer (No. 22), Viktor Hovland (No. 25) y Marc Leishman (No. 27).

El Mayakoka Golf Classic presentado por UNIFIN, evento oficial del PGA Tour, se juega del 3 al 6 de diciembre, con una bolsa de 7.2 millones de dólares.

Por: Héctor Juárez