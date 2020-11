Gran esfuerzo de Alessandro's Racing en el Autódromo Toluquilla

En el Autódromo Toluquilla de Guadalajara, Jalisco, se celebró la sexta fecha de la Supercopa donde todos los integrantes del equipo Alessandro's Racing, patrocinado por Grupo Andrade, Alessandro's, Marketing and Advertising, El HERALDO, Deluxe Model, M&R Symmetry, Hand U, ACE PUBLICIDAD, demostraron una vez más que son una escuadra que sabe resolver los problemas y en que en su ADN hay temple y mucha velocidad.



Fue una jornada sumamente intensa para la escudería que se tuvo que acoplar a la oleada de retos que se suscitaron. Debido a un imprevisto con su auto, tanto Mario Domínguez como Jaime Guzmán, tuvieron que usar un coche distinto para competir, reto que conllevó al equipo a realizar las adecuaciones necesarias con un escaso margen de tiempo.



La dupla a su vez, aprovechó al máximo los tiempos en pista del sábado para compenetrarse en el funcionamiento del #29. Para el domingo, a sabiendas de que lucharía cuesta arriba, no los desanimó y planearon los turnos para sacar el mejor provecho. Para la carrera 1, Guzmán saldría primero y cerraría Domínguez y para el hit 2 se invertirían los turnos al volante.



Durante la mañana, ondeó por primera vez la bandera verde, Guzmán tuvo una buena arrancada y desde la parte trasera fue realizando rebases precisos en una pista que visitaba por primera vez, supo controlar a la perfección el auto que por momentos se comportaba como potro salvaje pero ajustaba las riendas y continuaba con su plan. Para el término de su participación se colocó sexto sin accidentes que reportar. Fue el momento de Domínguez, al igual que su coequipero arrancó de manera poderosa y se mantuvo a la caza de los primeros sitios durante la mayor parte de la carrera, el podio se vislumbraba casi seguro, pero lamentablemente el control de carrera le aplicó una sanción a pocas vueltas de terminar la competencia debido a un contacto de carrera por lo que tuvo que hacer un pase en la zona de pits perdiendo así la posibilidad de un buen resultado.

Equipo Domínguez-Guzmán. Foto: Carlos Herrera





Aun con la adrenalina a flor de piel, los dos no bajaron la guardia y se concentraron en la carrera 2. El primer turno lo tomó Mario Domínguez. El calor estaba en su apogeo en la Perla de Occidente, la pista reflejaba el clima avasallante y sería a final de cuentas factor determinante en el resultado de la carrera.



Mario tenía el objetivo de mantener buenos tiempos y entregar el auto en buena forma para que Guzmán cerrará a tambor batiente, meta que cumplió cabalmente, rebasó y defendió su posición como solo un piloto con su experiencia podría hacer, pero como suele suceder en las carreras, los fierros nunca tienen palabra de honor y justo cuando cumplía con la vuelta 13, la suspensión del auto se rompió obligándolo al retiro echando a perder todo el esfuerzo del fin de semana.



Sobre lo ocurrido el fin de semana, Mario Domínguez, comentó:

“Diego Rodríguez y Alessandros Racing hicieron un esfuerzo monumental para esta fecha, consiguieron otro auto e imprimieron todo su empeño para poder correr y seguir consiguiendo puntos, pero lamentablemente tuvimos mucha mala fortuna, el auto presentó algunas fallas el sábado que impidió sacar todo nuestro potencial. En la carrera 1 íbamos bien pero cuando estábamos en la lucha por el podio a mi me penalizaron, me precipité un poco y tuve un contacto con otro auto y ya no pudimos hacer nada luego de la penalización. En la carrera dos empezamos muy bien, arranqué perfecto, me coloqué cuarto pero se rompió la barra de la dirección y tuvimos que abandonar. Ahora es darle la vuelta a la página y concentrarnos en la carrera que sigue que será en Puebla, que espero sea un ´carrerón´, es una pista muy bonita, además de que vendrá a correr Paul Tracy, será un hit para al automovilismo mexicano para cerrar el año”.



La próxima cita para el equipo Alessandro's Racing será los días 12 y 13 de diciembre tentativamente en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla.

Por: Carlos Herrera de los Santos