Lucila Venegas, de los tianguis a las canchas y hoy ganadora del PND

Del gremio de los árbitros de futbol, Lucila Venegas es la primera reconocida con el Premio Nacional de Deportes (PND), que recibirá del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los fines de semana de la jalisciense tuvieron cambios radicales, pues hace más de 20 años vendía refacciones en un tianguis y años después ha vivido domingos impartiendo justicia en partidos olímpicos.

“Estudiaba la carrera de Cultura Física y Deporte, entrenaba entre semana, sin jugar el domingo, y mi amiga Zoraida Sevilla me invitó a arbitrar, en especial porque cuando estás en la escuela andas sin un peso, así que íbamos a ligas escolares; en mi primer partido fue un desastre: marqué mal todo, anulé un gol, di bueno uno que no era, y de plano un entrenador me sacó en su moto, sino ni salía”, confiesa la silbante, quien descubrió que ser árbitro era más que una forma de allegarse de recursos, que sería su vida, mientras el compromiso, la pasión y la disciplina estuvieran en su equipo.

Más grande que la talla

En 1999 inició su carrera, en 2001 buscó hacer el curso para árbitros profesionales y aunque su 1.61 m de estatura parecían un impedimento para la norma internacional de 1.70 m, fue Isabel Tovar quien intercedió por una causa más grande que la talla, y en 2005 Lucila hizo su debut en ligas de paga; a 15 años de aquel inicio, el PND es una forma de celebrar con humildad.

“Hay que mantener los pies bien fijos sobre la tierra, porque en el aire no se avanza, solo cuando pisas”, expresó Venegas, de 39 años de edad, quien ha vigilado la justicia en encuentros de Juegos Olímpicos (Río 2016), Copas del Mundo a nivel mayor (Canadá 2015 y Francia 2019), o de categorías; así como Juegos Panamericanos (Guadalajara 2011).

En 2008 la FIFA vio cualidades tan grandes en su desempeño, que la talla pasó de ser requerimiento a una simple cifra, y le dieron el gafete internacional.

Reconocimientos internacionales

Aún antes del PND 2020, llegaron a su vida los reconocimientos internacionales, pues en 2017 recibió el Premio Concacaf a la mejor árbitro de aquella campaña.

“Es un gran orgullo, como una bocanada de aire fresco para mi carrera, porque la verdad me sentía olvidada. Incluso después de ir al Mundial no fue una etapa fácil, pero estoy complacida, feliz y llena de responsabilidades, porque esto no es un solo galardón por un evento aislado, sino un reconocimiento a mi trayectoria”, expresó la silbante, quien ya contendió en ocasiones anteriores.

Este año, con Lucila, recibirá el premio la medallista y recordista mundial de ciclismo de pista Jessica Salazar; ambas comparten un baluarte detrás de su carrera: el apoyo del entrenador Iván Ruiz, quien ganó el PND en 2018.

“Iván me inspira, es una persona que inspira confianza, alegría y pasión. Recuerdo muy bien cuando le pedí que me ayudara a entrenar, y creó una metodología para mí, para un árbitro. ¿Qué estaría haciendo un entrenador de ciclismo entrenando a un árbitro? Pero es totalmente gratificante tener a alguien como él a un lado mío, compartir con Jessi (Salazar) y saber que esto va para más, porque ellos también quieren más. Él siempre me alienta a demostrar que las mujeres seguimos luchando y que independientemente del género, lo que vale más en una persona es su capacidad”, agregó la silbante, cuyo sueño es regresar al escenario olímpico y a las Copas del Mundo.

Los otros premios

NOMBRE CATEGORÍA

Jessica Salazar Dep. no profesional

Selección de softbol Dep. no profesional

Yahel Castillo Dep. no profesional

Juan Celaya Dep. no profesional

Renata Zarazúa Deporte profesional

Fernando Valenzuela Trayectoria

Mauricio Sulaimán Promoción

Stefan Marinov Entrenador

Salvador González Entrenador

Juan Diego García Dep. paralímpico

Perfil

Lucila Venegas

Fecha y lugar de nacimiento: 23 de abril de 1981 en Guadalajara, Jalisco.

Estatura: 1.61 m.

Peso: 56 kg.

Inicio de carrera: 1999.

Debut profesional: 2005

Principales torneos: Mundiales (2015 y 2019), Juegos Olímpicos (2016), Juegos Panamericanos (2011), así como Copas del Mundo Sub 17 (2014 y 2018) y Sub 20 (2012).

Numeralia

39 Años tiene Lucila.

2017 Ganó el Premio Concacaf.

Creada en 2012

La categoría de Juez-Árbitro del Premio Nacional de Deportes surgió en el año 2012; la primera galardonada fue la juez de gimnasia Naomi Valenzo.

Buen Apoyo

El PND está conformado por una medalla de oro puro, una roseta, un diploma y 796 mil pesos como estímulo económico.

Por Katya López Cedillo