América y Pumas, satisfechos con el empate en clásico capitalino

Los entrenadores de América y Pumas, Miguel Herrera y Andrés Lillini, se fueron satisfechos del rendimiento de sus respectivos equipos tras el empate 2-2 en el Estadio Azteca en el clásico capitalino.

Herrera aseguró que su equipo mereció un mejor resultado: "Creo que hicimos el gasto, propusimos, pero no fuimos concretos. Sin embargo, me gustó lo que vi. Ahora nos toca enfocarnos en lo que sigue, asegurar la calificación y quedar entre los cuatro primeros lugares".

El técnico americanista hizo un balance positivo de los tres clásicos consecutivos disputados en el Estadio Azteca: “Ganamos cinco puntos de nueve, más de la mitad. Nos hubiera gustado llevarnos todos, pero no se pudo. Aún así, insisto, me gustó el comportamiento de mi equipo y eso nos da fortaleza para el final del torneo”.

Herrera espera que las dos semanas de receso por la Fecha FIFA les sirva para recuperar a los jugadores lesionados y enfrentar en la Jornada 14 de la mejor manera a León: “Ojalá y regresen los más que se puedan. Afortunadamente, vamos a tener descanso y quince días para planear ese partido”.

Por su parte, Andrés Lillini destacó el trabajo de su equipo, pero recalcó que el empate le deja una sensación amarga tras ir arriba en el marcador en dos ocasiones:

“Es la segunda vez que tenemos que lidiar con una expulsión, pero bueno, a pesar de que no me gusta igualar ni mucho menos perder, me quedo tranquilo con el desempeño de los jugadores, ya que nunca se dieron por vencidos, ni se conformaron”.

El uruguayo aceptó que América fue mejor en el primer tiempo, “pero creo que mejoramos en el segundo. Jugar con un hombre menos y las ausencias afectaron, pero no retrocedimos. Hay que corregir muchos detalles, porque quiero estar entre los cuatro primeros lugares, no me veo en otro sitio”.

POR ÓSCAR ZAMORA

