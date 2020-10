Futbolista mexicano en Europa, ¿en riesgo por Covid-19?

El centrocampista Pablo Rosario y el extremo izquierdo Cody Gakpo, titulares habituales en el PSV Eindhoven, dieron positivo por Covid-19 y fueron baja para el partido de Europa League contra el Granada.

“Están asintomáticos y se sienten bien, pero han dado positivos” se lamentó el técnico en rueda de prensa, previa al juego de este jueves contra el cuadro español, en donde cayeron 1-2 ante el Granadá.

Actualmente, Erick Gutiérrez no se encuentra presente en el equipo holandés, por lo que no ha sido tomado en cuenta, pero no se tiene presente que el futbolista mexicano sea uno de los afectados por coronavirus.

Otros positivos

También han dado positivo este jueves el portero suplente Maxime Delanghe y dos miembros del equipo técnico, que han sido puestos en cuarentena.

Rosario, Gakpo y Delanghe entrenaron este martes con la plantilla, por lo que Schmidt reconoció de que existe el riesgo de que, antes del partido contra el Granada, se den a conocer más bajas.

A las ausencias de Gakpo y Rosario se añaden las dudas por el delantero Eran Zahavi y el defensa Jordan Teze. Ambos fueron diagnosticados con Covid-19 la semana pasada, aunque han dado negativo en las últimas PCR que se les ha realizado y han vuelto a entrenar con el grupo.

“Ya no hay riesgo de que puedan contagiar a otros futbolistas o al equipo técnico, pero tenemos que respetar las normas. No estoy al cien por cien seguro de que puedan jugar mañana”, explicó Schmidt. Si Zahavi y Teze tampoco pueden estar contra el Granada, al menos cuatro titulares habituales del PSV Eindhoven serán baja. “Sería mejor tenerlos a todos disponibles, pero estamos preparados para mañana y tenemos una buena plantilla para afrontar este tipo de situaciones”, dijo el entrenador.

Con información de EFE