Los 6 mejores documentales de rock que puedes ver en Disney Plus: de Gustavo Cerati a Café Tacvba

Disney Plus ofrece una gran cantidad de contenido en línea para todos los que contratan su servicio. Desde películas ya clásicas de superhéroes o sagas como Star Wars, caricaturas de época incluida la familia amarilla de Los Simpsons, miles de series, incluso decenas de producciones como documentales o biografías.

Algunas de esas biopics tienen que ver con el rock latinoamericano. National Geographic, quienes tienen todo su contenido dentro de la plataforma mencionada, produjo y sigue construyendo documentales de las más importantes estrellas de la música en América Latina, específicamente, los rockeros más destacados de los últimos 50 años.

Los mejores documentales de rock que puedes ver en Disney Plus

Para disfrutar de todos estos contenidos, es necesario que pagues una suscripción que debe ser mensual. Tienen los planes Disney Estándar que cuesta 219 pesos al mes, también tienen Disney Premium con un costo de 299 pesos al mes. La diferencia entre ambos tiene que ver con la calidad de video, los dispositivos simultáneos, así como el contenido disponible. En ambos paquetes puedes disfrutar los BIOS de National Geographic.

Charly García

Charly García no es únicamente uno de los rockeros más famosos e importantes de Argentina, es visto por todos los músicos de la escena local como el verdadero héroe de la música rebelde en dicho país, quien mantuvo viva la llama musical durante la dictadura, durante una guerra, y a través del tiempo se ha mostrado tan fuerte como un roble. Podremos ver en este documental todo sobre Sui Generis, Serú Girán, La máquina de hacer pájaros y claro, su impresionante carrera solista, así como las adicciones que atravesó, cuando tocó fondo y su recuperación.

Charly García es el artista argentino más importante del rock. Crédito: Facebook oficial

Alex Lora

Uno de los más importantes rocanroleros mexicanos. Durante la prohibición del género musical en México, los hoyos funky fueron el mayor nido de resistencia de la música de los jóvenes, y ahí se forjó el mismísimo Alejandro Lora con el Three Souls In My Mind que más tarde se convertiría únicamente en El Tri. En este documental estudian sus aportes a la sociedad mexicana, y las razones que lo convirtieron en una especie de héroe, tal vez antihéroe de la capital mexicana, famoso por sus letras crudas que retratan la realidad nacional, y el tremendo show en vivo que siempre arma.

Aterciopelados

Andrea Echeverri es una de las más importantes artistas rocanroleras de Latinoamérica. Gracias a su recorrido musical junto a Héctor Buitrago logró abrir camino para todas las mujeres músicas que no encontraban muchos ejemplos en el panorama rebelde de los años noventa y principios de los dosmiles. Fue una tremenda inspiración. Esta es la historia que se cuenta y se adereza con archivo inédito, así como múltiples entrevistas.

Aterciopelados es una banda de Colombia que rompió esquemas. Crédito: Facebook oficial

Café Tacvba

La banda de Rubén, Meme, Quique y Joselo destacó en el panorama tanto nacional como internacional por su habilidad de mezclar en rocanrol con elementos de la música regional como el bolero, los sones, incluso la cumbia, el norteño y claro, también tienen un buen toque de pop, de disco, de blues. Una banda completa en todos los sentidos de la palabra, apasionados, talentosos y exitosos, ¿de dónde salió una banda tan increíble? Esto es lo que intentan revelar a lo largo del documental de BIOS.

Gustavo Cerati

Una de las figuras más importantes del rock en español de los años ochenta y noventa. Fue pionero de la avanzada del rock en tu idioma en Argentina donde eran considerados como nuevos talentos en ese entonces. Podrás disfrutar de material inédito, entrevistas a familiares, amigos o miembros de su grupo de trabajo, músicos y claro, sus compañeros de Soda Stereo. A lo largo del documental cuentan sus primeros años en la música, el éxito masivo, su estatus de gurú. También aprenderás nuevas cosas de su carrera solista, sus hijos dan un recorrido por la casa de su niñez y claro, se cuenta lo más crudo de su muerte.

Cerati dejó una huella importante en el rock latinoamericano. Primero con Soda Stereo, luego como solista. Crédito: Facebook oficial

Luis Alberto Spinetta

A lo largo de este documental, podremos explorar a fondo la vida del músico argentino Luis Alberto Spinetta. Es su hija, Catarina, quien conduce la producción de National Geographic, mostrando material de archivo inédito, entre fotografías, videos, cartas o hasta consejos que recibió del gran músico. También hay toda clase de entrevistas y anecdotarios de sus amigos, de sus demás hijos, su esposa, así como los músicos que en algún momento fueron inspirados por sus múltiples proyectos Almendra, Invisible, Pescado Rabioso y sus discos solistas.

¿Qué son los documentales BIOS?

National Geographic se dio a la tarea de filmar los documentales de las estrellas de la música que han marcado época en Latinoamérica. Sus primeros capítulos estuvieron completamente centrados en los representantes argentinos, pero después viajaron a México y Colombia para realizar nuevas producciones.

El objetivo principal de estos documentales es mostrar la vida de las estrellas del rocanrol como nunca antes las habíamos conocido. Desde un lado mucho más humano y alcanzable. En antes, durante y después de los más grandes éxitos de sus carreras, cómo se vivió dicho estrellato dentro de sus familias, cómo afectó su entorno, las dificultades de llegar a la cima.

Incluso podemos verlos envueltos en adicciones, completamente destrozados por las drogas, por el alcohol o inmiscuidos en fuertes polémicas. Algunos también ofrecen sus secretos para salvar la vida, o incluso podemos ver sus muertes y cómo se vivieron estos capítulos de inmensa tristeza en todo el continente.