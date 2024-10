La Guerra de los Mundos: así fue el día en que la llegada de extraterrestres aterrorizó a millones por la radio

¿Alguna vez escuchaste el famoso caso de una transmisión en radio que aterrorizó a millones de personas? Se trata de un hecho verídico ocurrido un día como hoy, el 30 de octubre de 1898, en el que Orson Welles narró un programa radiofónico especial dedicado a la novela de Herbert George Wells conocida como La Guerra de los Mundos, sin imaginar el gran impacto que causaría en los oyentes de Estados Unidos.

Ya son 86 años de aquel suceso sin precedentes en el que millones de personas que escucharon la narración de Welles por radio, creyeron que realmente los extraterrestres estaban invadiendo la Tierra, generando pánico en las calles, abarrotando supermercados, carreteras, estaciones de policía y las redacciones de los periódicos de Nueva York y Nueva Jersey.

Portada de la novela La Guerra de los Mundos, de Herbert George Wells

Con 59 minutos de duración, esta transmisión se convirtió en la emisión más popular en la historia de las telecomunicaciones. Un programa radiofónico que, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Princeton, logró que 1.2 millones de personas se asustaran, y que 1.7 millones de estadounidenses creyeran en la llegada de los extraterrestres al planeta. ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente ese día? A continuación te contamos.

¿Qué sucedió el 30 de octubre de 1898 cuando se transmitió la Guerra de los Mundos en la radio?

Debido a que ya se acercaba el día de Halloween en Estados Unidos, Orson Welles, acompañado del guionista Howard Koch y otros colaboradores que formaban The Mercury Theatre on the Air, adaptaron la novela La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells, para realizar un programa especial en la radio.

En esta adaptación, la transmisión real de radio EN VIVO fue interrumpida por una supuesta noticia de última hora, en la cual Orson Welles interpretó el papel de un científico que explicó la invasión extraterrestre a la Tierra con lujo de detalles, incluso efectos de sonido que acompañaron el suspenso de la historia.

Orson Wells con The Mercury Theatre on the Air de CBS Radio / FOTO: ESPECIAL

Es importante decir que antes de comenzar la narración, Orson Welles SÍ aclaró que harían la dramatización de la novela, sin embargo, se cree que el gran impacto que causó en los oyentes fue porque muchos se perdieron la advertencia y empezaron a escuchar después la transmisión.

El programa radiofónico se desarrolló de la siguiente manera:

“Señoras y señores, les presentamos el último boletín de Intercontinental Radio News. Desde Toronto, el profesor Morse de la Universidad de McGill informa que ha observado un total de tres explosiones del planeta Marte entre las 7:45 P.M. y las 9:20 P.M”.

“Señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca he presenciado... ¡Espera un minuto! Alguien está avanzando desde el fondo del hoyo. Alguien... o algo. Puedo ver escudriñando desde ese hoyo negro dos discos luminosos... ¿Son ojos? Puede que sean una cara”.

Los invasores fueron descritos como unos seres de “extraño aspecto”, con “boca en forma de V” y "babeante", "tentáculos que no paran de moverse, respiración dificultosa, movimientos lentos y ojos inmensos”.

Después, la narración detalló cómo el rayo de calor y los gases venenosos de las naves atacaban la ciudad con sus babeantes tentáculos. Y más tarde ocurriría la muerte del reportero en la azotea del estudio de la Columbia Broadcasting de Nueva York a causa de los gases alienígenas.

“Una llamarada ha brotado del espejo y se dirige a los hombres que avanzan. ¡Los ha alcanzado! ¡Dios mío, los ha fulminado!”.

“Hasta la vista a todo el mundo y recuerden, por favor, durante un día o algo así, la lección terrible que aprendieron esta noche. Ese invasor globular, reluciente, que apareció haciendo muecas en las salas de sus casas, es sólo un habitante de la imaginación; y, si llega a sonar el timbre de su puerta y no ven a nadie allí, no crean que fue un marciano… fue el genio travieso que aparece la víspera de Todos los Santos”.

No fue sino hasta pasados 40 minutos de la transmisión que se le recordó a la audiencia que se trataba de una dramatización ficticia, sin embargo el pánico ya se había apoderado de los ciudadanos estadounidenses, y abarcaría las portadas de los periódicos la mañana siguiente. Por su parte, Orson Welles tuvo un encuentro con la prensa al día siguiente de la emisión, para declarar que nadie del equipo tenía idea de que este programa radiofónico causaría tal impacto.

Orson Welles en su encuentro con la prensa el 31 de octubre de 1898, un día después de la emisión de La Guerra de los Mundos en radio / FOTO: ESPECIAL

