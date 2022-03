“Gorda no es un insulto”: Un libro de Luisa Verdee sobre qué es el body positive

La felicidad no radica en ser flaca, en realidad, no depende en tener ciertas medidas, peso o color de piel, “porque son sólo palabras del diccionario”, asegura Luisa Verdee, autora de “Gorda no es un insulto”, el cual presenta en el nuevo episodio de LITERAL.

Verdee es una influencer mexicana, radicada actualmente en Chile, que, casi por casualidad, comenzó a ser una de las primeras precursoras del body positive y del body neutrality a través de sus redes sociales. Dichos movimientos, los cuales cada vez toman mayor fuerza, fomentan la aceptación de los cuerpos tal y como son.

¿Qué es el body positive?, el movimiento contra de los estereotipos de belleza

En su primer libro, Luisa Verdee presenta a Ámbar, una chica que fue víctima de bullying por ser muy delgada cuando era pequeña, pero luego, cuando su figura se tornó curvilínea de adolescente, el acoso emporó. “Sin importar cómo era su cuerpo, la gente creía que tenía el derecho de opinar sobre él”, comenta la también ingeniera digital.

Durante su adolescencia, la protagonista conoce cómo las exigencias que la sociedad impone sobre su físico, pueden marcar su “amor propio” y su salud mental, es así que comienza un viaje de autoconocimiento, a través del body positive.

En esta novela, la autora comparte los momentos más difíciles, los más felices de Ámbar, además de la construcción de su identidad. De acuerdo Luisa, la sociedad te obliga a odiarte por tu aspecto. “La familia, amigos, la publicidad te orillan a despreciarte, pero en esta historia la protagonista se resiste y se propone aceptarse y a “vivir gorda, intensa y feliz”.

Explica que, "lo más importante es que entendí es que "gorda" no es insulto, sino una palabra más del diccionario”. Antes de la pandemia por COVID-19, Luisa Verdee realizó talleres sobre body positive, por lo que actualmente es una de las voces más reconocidas en el tema en Chile.

Por: Melissa Moreno

Ficha:

Libro: "Gorda no es un insulto”

Autor: Luisa Verdee

Editorial: Alfaguara juvenil, 2022