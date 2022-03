“Por qué volvías cada verano”, el relato de los silencios sobre el abuso sexual

En "Por qué volvías cada verano", la argentina Belén López Peiró narra los hechos que padeció durante su adolescencia por parte de un familiar perteneciente a las fuerzas policiales.

En el episodio completo de LITERAL, la autora habla sobre cómo la responsabilidad de narrar no puede recaer únicamente en la víctima, dado que la violencia no recae en un sólo victimario o en un único individuo. “Aunque hay un responsable que la perpetúa, no podemos dejar de ver toda la estructura cómplice que permite y alimenta esta violencia”.

En esta obra, editada en México por Palíndroma, López Peiró hace una revisión de las consecuencias que dicho caso tuvo en su entorno familiar y social.

La y violencia y revictimización de la mujer

A través de diferentes voces, diálogos truncos, textos judiciales, de conversaciones internas, de reclamos, de llamadas telefónicas, de preguntas sin respuesta, y de silencios cómplices, la autora arma el rompecabezas de violencia, donde el lector puede reflexionar para ubicar en qué pieza se sitúa.

Además, Belén escribe contra el sistema patriarcal, contra todos aquellos que guardaron silencio, a la vez que intentaron acallarla y, con un lenguaje duro y directo, también escribe contra sí misma.

La escritora no sólo buscar denunciar los hechos, “sino también el contexto que los hizo posibles y recomponer mediante la escritura lo que la violencia de aquel hombre brutal quebró”.

“Por qué volvías cada verano” es un trabajo polifónico, una obra que, “partiendo de la experiencia de la autora y a través de la literatura, se convierte en un acto político que nos obliga a mirar allá donde preferiríamos no hacerlo”.

Belén estudió Periodismo y Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente coordina talleres de escritura de no ficción con perspectiva de género. “Por qué volvías cada verano” es su primera novela publicada.

Ficha

Libro: "Por qué volvías cada verano"

Autor: Belén López Peiró

Editorial: Palíndroma, 2021