“El fin del amor”, un libro sobre cómo entendemos los afectos y el estereotipo romántico

Para hablar del amor romántico, la autora explicó que ella prefiere no utilizar el término porque puede predisponer a algo malo. “En general, los conceptos no se usan bien o mal, yo creo que son las personas las que les dan los usos, que, si no son claros tienden a malentenderse”, dijo la argentina.

“Sobre el ‘amor romántico’ considero que hay, por lo menos, dos significados, uno que es el negativo y que se atribuye a relaciones donde una persona se siente dominada o esclavizada, y el segundo, que sencillamente se atribuye al amor de pareja”, explicó Tenenbaum.

No hay que romantizar la búsqueda de pareja

Sobre “El fin del amor”, frase que le da nombre al libro, Tamara Tenenbaum explicó que no se refiere a terminar una relación, sino al hecho que la persona que amas deje de ser el centro de todo.

De acuerdo a la argentina, la complejidad de encontrar a alguien que te complete y te haga feliz se ha vuelto más complejo por la la cantidad de exigencias que se ponen en el otro.

“En el caso de las mujeres, antes bastaba con que la pareja fuera trabajadora, una buena persona y medio te quisiera, ahora, son tales las exigencias, qué es difícil encontrar a una persona 100 por ciento perfecta o que te haga completamente feliz, debemos estar abiertos a complementarnos”.

La escritora reafirmó que, sin duda, la independencia económica es importante, sin embargo, señaló que compartir es estar abierto a eso que te falta: “Debemos ser más honestos con nuestros deseos y lo que estamos tratando de hacer con nuestras vidas, pero también tratar de dejar aquellas expectativas que no son nuestras y que nos son heredadas”, expresó.

Por: Melissa Moreno



