The Doors: Esta es la HISTORIA detrás del nombre de la mítica banda de rock ¿tiene algo que ver con una DROGA?

The Doors fue una de las bandas más grandes de la década de los 60 y 70, pero que el tiempo la colocaría como una de las mejores de todos los tiempos en el mundo del rock y de la música en general, esto gracias al gran talento de Jim Morrison, quien era un genio, pero perdería la vida a los 27 años.

La banda formada en Los Ángeles cuenta con canciones como "The End" que llevaban un mensaje más profundo de lo que en realidad se piensa, ya que en este caso toca el tema de Edipo, pero la realidad es que la banda tenía mensajes muy profundos desde su creación.

Una de esas historias donde dejan claro que tenían más que dar para todos sus seguidores se remonta a su creación, ya que el nombre no elegido solo porque sí, sino que tenía un mensaje de liberación para todos.

La historia del nombre

La realidad es que existen dos versiones de como fue que Morrison y compañía eligieron el nombre de la agrupación, pero la realidad es que una lleva a a otra, por lo que el sentido del nombre "The Doors" terina siendo el mismo.

La primera versión dice que los integrantes de la banda eligieron el nombre después de leer un verso de William Blake, donde dice que si se eliminaran las puertas de la percepción todo aparecería ante el hombre tal cual es, lo que se entiende que querían demostrarle a la gente las cosas tal cual son durante su trayectoria.

La segunda dice que se encontraron con un ensayo de Aldous Huxley donde se habla de los efectos de la sustancias alucinógena mescalina, pero ese libro estaba inspirado en el poeta de William Blake, por lo que todo termina reflejándose en la frase sobre eliminar las puertas.

Una historia de grandeza

Esta complejidad en la elección del nombre también se reflejó en algunos de los grandes temas, pero la realidad es que lograban hacer que sus letras fueran tan buenas que se convirtieron en parte importante a lo largo de la historia del rock mundial. Canciones como "Light my fire", "Touch me" "Love me two times" y muchas otras más forman parte de sus grandes éxitos.

dza