The Ramones: Esta es la HISTORIA detrás del nombre, ¿Estuvo INSPIRADO en un Beatle?

The Ramones fue una de las mejores banda formada en la década de los 70, donde más allá de convertirse en leyenda por sus grandes éxitos en el mundo del punk, fueron una banda que inspiró a grandes artistas como Slash a inclinarse al mundo de los escenarios.

Como buena agrupación de los 70, los grandes sonidos con guitarra no hacían falta en su éxitos, pero lo que pocos saben es cómo surgió el nombre, ya que adoptaron un apellido.

Así es, ninguno de los integrantes de la banda llevaban el "Ramone" en el nombre original, pero después de nombrar a la banda así comenzaron a utilizar ese apellido como si fuera de ellos.

El origen del nombre

Como ya se dijo, fue una de las bandas que pasó a la historia de la música, pero lo que pocos saben es que el nombre tiene una historia relacionada a un "homenaje" a uno de los mejores músicos de todos los tiempos; estamos hablando de un integrante de The Beatles.

La historia dice que Jeffrey Hyman y John Cummings fueron los que decidieron ponerle ese nombre a la banda, en parte para que todos los integrantes se presentaran como hermanos, pero la realidad es que tiene un significado más importante, ya que fue la forma de agradecerle a uno de The Beatles, como si fuera un homenaje a un integrante de la banda que daría sus primeros pasos en la década de los 60.

La leyenda cuenta cuenta que Paul McCartney fue el encargado de meter en la cabeza de los integrantes el apellido "Ramones", ya que era el seudónimo que usaba el músico cuando iba a hoteles para que no se registrara su entrada al lugar.

"Paul Ramone" era como se conocía a McCarney en los hoteles, por lo que la banda decidiera usar ese apellido para ser recordados para la eternidad, además de presentarse como si fueran hermanos, ya que todos se comenzaron a presentar como Johnny Ramone, Dee Dee Ramone, Tommy Ramone y Joe Ramone.

Su legado

La banda formada en Queens dejaría una larga lista de canciones que quedaron para la eternidad, tanto que se mantienen entre las playlist de las personas en pleno siglo XXI. sencillos como "I wanna be sedated", "Sheena is a punk rocker", Judy is a punk", entre muchas otros éxitos.

dza