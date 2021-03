Día de la Mujer: Tsunami 2, el libro para entender el feminismo en México

Con la mujer en el centro, el libro Tsunami 2 es el corazón de reflexiones, confesiones, crítica, estudios y análisis a cargo de 12 mujeres, quienes se definen de formas distintas, al venir de mundos diversos; sin embargo, todas se reúnen en torno a la palabra para preguntarse: ¿Cuántos tipos de feminismos hay? ¿Cómo respondemos ante el patriarcado? ¿Cómo reconocemos nuestros privilegios y nuestras adversidades? ¿Cómo incluimos a todas en esta lucha? ¿Cuántas formas posibles de respuesta existen?

En el más reciente episodio de El Podcast Literario, y de cara al 8M, Día de la Mujer, Lia García (La Novia Sirena) y Brenda Lozano –quien participó en el primer tomo de esta antología feminista– nos hablan sobre este ejercicio “que compete a todas, al ser una invitación a pensar mejor, con mayor cuidado e inteligencia”.

Lozano explica que proyectos como Tsunami permiten hacer lazos con otras mujeres, ya que se trata de hacer tejidos de fuerza, dolor y celebración: “Son tejidos que van en cuerpo de texto, que cobran vida propia”, y no es que las antologías sean algo nuevo, “sin embargo, en el hecho de que somos mujeres y los temas abordados sean tan diversos, hace que los géneros se desdibujen –hay poesía, ensayo, crónica, entre otros–.

Conoce más sobre el libro Tsunami 2

En 2018, Gabriela Jauregui, de la mano de Sexto Piso, dio vida al primer libro de Tsunami, en un contexto muy distinto al actual. Los dos trabajos se relacionan, pero ello no implica que todas las autoras piensen igual o quieran lo mismo. “Simplemente estamos mirando en el mapa hacia el mismo lado, hacia la libertad, desde nuestros cuerpos, desde el aborto y cualquier forma de violencia por las que todas somos cruzadas”, dice la también autora de Brujas (Alfaguara, 2019).

Sin embargo, en otras cosas si hemos avanzado. “Tener estas conversaciones, el libro, estar con Lía, contigo, me ha cambiado la vida”. Brenda asegura que todavía hay muchas cosas por descubrir y otras por las que hay que seguir escribiendo, pensando y actuando juntas.

“Si una pandemia hizo algo, fue acentuar todas violencias. Es inaudito cómo un violador con denuncias esté en la contienda a gobernador, y que además sea protegido del presidente. Es algo más complejo”, ahonda.

En lo pequeño, “el sonreírle a tu vecina en la calle o escuchar a una amiga es un avance. Escuchar es una herramienta política importantísima, porque si algo hace el patriarcado es oprimir, callar la lucha”.

Otra de las cosas que se han acentuado en los últimos meses son los discursos de odio en las redes sociales contra las mujeres trans. En México, de acuerdo con el Observatorio de Personas Trans Asesinadas, es el segundo país en América Latina con más casos de este tipo, por lo que un texto como el de Lía García resulta imprescindible.

Actualmente, hay un feminismo radical que se ha pronunciado en contra de los derechos de las mujeres trans, y que ha tomado acciones políticas para que sus derechos humanos se echen para atrás. “Yo también quiero ser cuidada y cuidar a mis compañeras cuando no estamos de acuerdo”, enfatiza. “No puedo concebir que haya tantos discursos transodiantes y de compañeras feministas en redes sociales. Lo vivo allá afuera: en las instituciones médicas, legales y escuelas. No quiero que el feminismo sea un lugar donde yo tenga que ser puesta en el centro de la mesa para que se me defina si soy mujer o no, si puedo ser sujeta del feminismo para que se me defina, si puedo o no estar ahí”.

En el marco del Día de la Mujer

Es por ello, que un proyecto como Tsunami 2 convoca a todas. Es una “apuesta de transformación con mujeres de diversas resistencias que defienden el territorio, indígenas, afrodescendientes, trans, que hemos hecho de nuestro cuarto no uno propio, sino el de todas”, apunta García.

Para las autoras, ser hermanas es estar juntas, abrir la conversación y verse reflejadas en sus textos. En el desacuerdo no tiene que haber conflicto: “En esos desacuerdos están las fortalezas la fuerza y la unión”.

“Cuando nos convocamos entre mujeres diversas a escribir un libro en conjunto se trata de una desobediencia. Hablando desde el 8M, estar aquí, implica que estamos juntas, hablando de nuestras experiencias de vida, nos hace más fuertes y más presentes. Es la voz la que nos permite cruzar las fronteras, mientras que el cuerpo no esté por cuestiones de crisis, será la voz la que nos haga justicia”, destaca García.

“Viendo los dos Tsunamis, como lectora, el tejido que se hace entre los textos, como hay puntos acuerdo y desacuerdo, miradas parecidas y distintas, creo que hace también y pone el libro en otro lugar”, añade Lozano.

Conoce más sobre Tsunami 2, en El Podcast Literario en el marco del Día de la Mujer. Descubre qué leer a través de las plataformas de streaming por El Heraldo de México. Encuéntranos cada 15 días en Spotify, Apple Music, iHeart Radio o en la plataforma de tu preferencia.

Ficha técnica de Tsunami 2

Título: Tsunami 2

Autor: Varias Autoras

Editorial: Sexto Piso, 2020

Por: Melissa Moreno

Descubre qué leer en El Podcast Literario