The Beatles: Hace 58 años lanzarían su álbum DEBUT "Please Please me" que grabaron en tan solo ¡9 horas!| VIDEO

La agrupación más famosa de todos los tiempos, The Beatles innovaron y revolucionaron la música y la forma en que las disqueras distribuyeron los discos, además de toda la ideología simbolismo que marcaron durante la década de los 60, millones de fanáticos nunca podrán olvidar aquel álbum debut que daría inicio a una de las más grandes y míticas agrupaciones en la historia de la música.

Gracias al productor Brian Epstein en 1962 los escuchó tocar, posteriormente los contrató para grabar un sencillo titulado ‘Love Me Do’. Sin embargo, tras el éxito del tema, logró ocupar un espacio en las listas de éxitos de Gran Bretaña, momento clave para pensar en que el cuarteto de Liverpool tenía que despuntar a algo más alto, por lo que que lanzaron su segundo sencillo ‘Please Please Me’, lanzado el mismo año, tuvo un saldo igual de favorable.

En aquel tiempo su éxito fue muy rápido pese a que tenían cuatro temas, únicamente faltaban tres canciones para grabar un álbum y comenzar a sembrar una carrera llena de éxitos, paralelamente, también llena de polémicas, en los álbumes ingleses de 2 pulgafas, en 1963 debían contener siete canciones por cada lado del disco.

En el famoso estudio EMI de Abbey Road y luego de una sesión de grabación con tiempo récord, tardaron tan sólo 585 minutos (nueve horas y 45 minutos) para obtener la decena de temas que faltaban, sin embargo tuvieron algunas dificultades técnicas en el proceso.

John Lennon estaba refriado y con un fuerte malestar en la garganta, además él era quien, entre otros temas, debía cantar ‘Twist and Shout’, pero este le exigía mucho a su voz. Su productor musical George Martin, decidió que se grabara al último para que el sobreesfuerzo no afecte las demás canciones. «No la grabaremos hasta el final del día», dijo, y así se hizo.

El álbum despegó en los ránkings de Reino Unido y Estados Unidos. Luego, de forma crónica, el germen de la beatlemanía brotó desde todos los rincones del mundo. Sin embargo, faltaba mucho para la cima. A los cuatro delgados muchachos de Liverpool les quedaba un camino muy largo por recorrer. Ya habían dado un buen primer paso.

avh