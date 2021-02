¡Beatlemanía! A 57 años de que The Beatles pisaron por primera vez EU y conquistaron al MUNDO

En 1964 The Beatles eran un fenómeno musical y sociocultural en Europa, sin embargo Estados Unidos se resistía a la Beatlemanía.

El sencillo 'I Want To Hold Your Hand', fue editado en Norteamérica en noviembre de 1963, alcanzando la primera posición en enero de 1964 en la lista de éxitos. En Nueva York, el cuarteto tenía tres canciones en el número 1 (récord aún imbatible).

Además, el álbum debut en América, 'Meet The Beatles', inauguró una racha en el primer lugar que se prolongó por más de 10 semanas. El disco incluía el sencillo junto con las canciones que habían salido en 'With The Beatles' (su segundo álbum en Europa).

Los británicos se rehusaban a visitar los Estados Unidos sin tener una canción de éxito, querían evitar el fracaso que otros grupos europeos habían tenido.

Número uno en América.

​​​​​​Foto: Discogs.

Conquistadores

Después del suceso de 'I Want To Hold Your Hand', los Fab Four arribaron a Nueva York el 7 de febrero, siendo recibidos por una gran multitud de personas.

En su visita a la Unión Americana se presentaron en el Ed Sullivan Show, el 9 de febrero, estableciendo la cifra récord de 700 millones de televidentes. Posteriormente ofrecieron un concierto en Washington mientras el sencillo 'Can't Buy Me Love' lideraba las listas de popularidad.

El furor por el cuarteto por fin se había esparcido en la meca de la música popular. A finales de febrero regresaron a Inglaterra para empezar la primera gira mundial de la historia de la música, que incluyó países como China, Australia y Nueva Zelanda.

The Beatles habían conquistado América, lo que representaba el dominio del mundo.

Por RODRIGO CASTILLO.