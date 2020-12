Arturo Chacón ofrece su música para mantener la fe

La pandemia, dice el tenor Arturo Chacón (Sonora, 1977), “ha sido un duro golpe para la profesión”. Él, quien iba de teatro en teatro haciendo presentaciones, debió esperar hasta diciembre para cumplir, en Barcelona, con el primer contrato que no le fue cancelado en el año. “Moralmente ha sido muy dificil”, agrega.



A pesar del escenario adverso, el cantante considera que ha sido “afortunado”. Las charlas y conciertos en internet, de alguna forma, salvaron el año: “Hice más de 40 conciertos en Facebook, cada domingo me mantuvieron ocupado, mantuvieron a mi público muy cercano e hice nuevo público; llegamos a más de 4 millones de espectadores”, cuenta.



Para Chacón no hay otra fórmula que “mantener la fe, la buena vibra, porque moralmente es lo que más puede llegar afectar, si te dejas caer no te levantas, siempre hay que luchar”. Interesado por transmitir ese mensaje, el sonorense ha vuelto al género popular: si en 2018 ya grabó un disco de canciones rancheras con mariachi, esta vez lo hace con temas navideños.



La Navidad, opina, tiene “un significado que va mutando, que va cambiando con los años”. Como muchos otros mexicanos, Chacón recuerda sus días de infancia cuando la familia se reunía en casa de sus bisabuelos: “Todo era fiesta, correr, cantar, disfrutar, comer muy rico”. Y desde entonces, están esos temas que irremediablemente remiten a la época decembrina.



El tenor ha grabado “A Christmas Wonderland” con el acompañamiento al piano de Roberto Berrocal. Se trata, dice, del disco de un papá cantándole a su hijo y su esposa y no de un cantante de ópera ejecutando arias. Están ahí, temas como “The Christmas Song”, “I’ ll be Home for Christmas”, “Have Yourself a Merry Little Christmas”, pero también “Jingle Bells”, “Winter Wonderland”, “Noche de Paz”, “Adeste Fideles” y “Ave Maria”.



Como en su anterior trabajo con mariachi, el tenor ya no teme a las críticas que llegan para un cantante lírico que abriga los temas populares. La atención está ahora en recuperar la normalidad que la pandemia se llevó: además de un concierto en Texas, Chacón tiene presentaciones en París, Montecarlo y Noruega, para cerrar el año.

El tenor

* Chacón comenzó su carrera como cantante al lado de un mariachi

* Sus estudios en el canto lírico iniciaron en 1997

* En 2005 fue seleccionado ganador de la competencia Operalia

* 30 países del mundo ha visitado como cantante

* 60 papeles operísticos ha interpretado en su carrera.

Por LUIS CARLOS SÁNCHEZ.