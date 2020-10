Jimena Schlaepfer (Ciudad de México, 1982)

Egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, su obra se ha desarrollado dentro del campo del dibujo, la escultura, la instalación, la cerámica, el tejido, la fotografía, el video y la animación. En todos los casos, es el resultado siempre de procesos muy largos, lentos y artesanales, teniendo siempre el mismo tema: la naturaleza como una fuente de posibilidades visuales y metafóricas.

A lo largo de los últimos años ha construido, tanto en su mente como físicamente, un micromundo imaginario habitado por seres encantados, en su mayoría animales. Dicho micromundo se ha formado a través de la creación de instalaciones elaboradas en diversos espacios, en donde aparecen personajes nacidos en el dibujo; el medio donde nacen todas sus ideas, antes de convertirse en objetos con volumen o en escenarios tridimensionales.

La naturaleza como una fuente de posibilidades visuales y metafóricas. Foto: Cortesía

​​​​​​

Fue becaria del Fonca en el programa Jóvenes Creadores durante el periodo 2006-2007, y en el 2011-2012. En el año 2014 obtuvo una residencia artística en el Banff Centre, de b, y recientemente ganó las residencias OMI en Columbia County, Nueva York y Vermont Studio Center, en Vermont, EU. Asimismo, ha obtenido diversas distinciones en destacados eventos como la Bienal Nacional de Arte Visual Universitario de Toluca y en la Bienal Nacional de Arte Emergente, en Monterrey.

¿Qué retos tienes en este momento como artista?

Poder seguir produciendo y desarrollando mi obra sin preocuparme por la parte económica. Es decir, encontrar la manera de vender las piezas que hago para seguir solventando la producción de la misma.

¿Cómo te gustaría que el público se acerque a tu trabajo?

Para ser honesta, nunca pienso mucho en esa parte. No me preocupa como interactúa el público con mi obra; la reacción y la lectura que cada quien le quiera y pueda dar a mis piezas es algo libre, personal, y me gusta que sea así.

¿Cuál es tu meta inmediata?

Mi meta inmediata es terminar una serie de tejidos de papel con dibujo que estoy elaborando para FAMA y FAIN, dos ferias de arte que se realizarán en noviembre de este año; también estoy terminando unas piezas para una exposición que tendré en colaboración con el artista Christian Camacho, en la Galería Arróniz, a inicios de 2021