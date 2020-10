Libros de amor propio: “Brava, fuerte y digna”, el llamado de empoderamiento de Zazil Abraham

Zazil Abraham escribe y habla sobre amor propio, autocuidado, intuición y placer, desde 2015 que fundó el movimiento #BravaFuerteDigna, que ahora se materializa en un libro del mismo nombre del que nos cuenta en este episodio de El Podcast Literario.

“Brava, fuerte y digna empezó siendo un mini movimiento personal en contra del body shaming porque recibí un breve episodio de vergüenza corporal en el crossfit en el que entrenaba. Viéndolo en retrospectiva, no fue tan dramático, pero me tomé la ofensa como si el entrenador hubiera sido grosero conmigo, y escribí un post al respecto”. En dicho texto, Zazil explicaba que el cómo se vea tu cuerpo no debe impedirte de ninguna experiencia: “La actividad física es para todos y para mí era muy importante recalcar el tema del body shaming, ya que mucha gente se priva de vivir experiencias por la inseguridad que les da su cuerpo”.

“Me gusta tener cierres fuertes al final de mis textos y vi que las palabras “valiente, fuerte y digna” resaltaban, por eso se me ocurrió un hashtag con esas tres palabras en inglés: brave, strong, worthy”, explica sobre el nombre de su proyecto.

Eres BRAVA porque enfrentas la vida como viene.

porque enfrentas la vida como viene. Eres FUERTE porque luchas por lograr lo que quieres.

porque luchas por lograr lo que quieres. Eres DIGNA porque te amas hasta en tus peores días.

Pero, poco a poco, migró a ser a un movimiento “en contra de nada y en pro del amor propio”, ya que Zazil Abraham se dio cuenta que “sin amor propio como base, difícilmente se puede llegar lejos; básicamente es un hashtag para todas las personas que están en su proceso de amarse a sí mismas”.

Paralelamente y como parte del proyecto, Zazil diseñó #WeShineBrunch, un espacio seguro, en formato workshop, en el que comparte temas que refuerzan la capacidad de creer en una misma.

En el libro "Brava, fuerte y digna", Abraham explica cómo en abril de 2012 tomó la decisión de hacer cambios en su alimentación y realizar actividad física con la única finalidad de “ser delgada”, y que en enero del siguiente año creó una cuenta en Instagram en la que compartía un diario personal con sus avances. Su aspecto cambió, pero Zazil continuaba sintiéndose “insuficiente”, mientras que su salud mental y emocional se mantenían en el suelo.

Escucha la entrevista completa con Zazil Abraham

Gracias a este punto de quiebre, se dio cuenta de que lo que realmente necesitaba no era un “cuerpo delgado” para los estándares sociales, sino dejar de pelear con su cuerpo en un inicio. Desde entonces, comenzó a hablar en redes sociales sobre la importancia del amor propio, y básicamente desarrollarse, observarse, compartirse y expresarse, se convirtió en su trabajo de tiempo completo.

Además de su proceso físico, Zazil Abraham narra otras experiencias que la han llevado a convertirse en una mujer más segura de sí misma, como las relaciones familiares. “Era importante empezar desde la raíz, cosa que aplico en todos los talleres que doy, todos, si vamos a hablar de placer, vamos a hablar primero de culpa. Si vamos a hablar de relaciones de pareja, vamos a analizar cómo es la relación de pareja de mamá y papá o qué ideas tienes que aprendiste de las relaciones de pareja. Me gusta siempre ir a la raíz y por eso tenía que ser el inicio del libro”, dice.

En esta entrevista, la autora de "Brava, fuerte y digna" explica que una de las partes más complicadas de abordar en el libro fue el de las parejas tóxicas: “Sabía que abriendo la llave no me iban a callar y que podría escribir un libro entero sólo del tema de relaciones. Era duro porque tenía que retroceder a una relación muy culerona y, literalmente, me di cuenta mientras lo escribía, que había vivido una situación de abuso; ver eso y decidir publicarlo fue algo que me pensé, que incluso consulté con mi pareja. Pero él me apoyó: ‘Tú escribe lo que quieras decir, cuenta tu verdad, haz lo tuyo’. Eso me dio mucho valor”.

A la pregunta de “¿Cómo comienzo a amarme?”, la autora asegura que “uno debe cuestionar, quitar lo que no sirve, restar lo que no funciona”. Se debe aprender de “autocuidado, es importante poner límites, decir que no y trabajar la culpa” y en "Brava, fuerte y digna", Zazil te dice cómo hacerlo.

Para ahorrarte algunos moretones, Zazil Abraham te explica cómo darle a tu cuerpo puras cosas buenas y, ante todo, sentirte auténtica. Este libro es una invitación para dejar de boicotearte y empezar a apapacharte.

Ficha técnica de "Brava, fuerte y digna"

Título: Brava, fuerte y digna

Autor: Zazil Abraham

Editorial: Planeta, 2020

