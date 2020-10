Adiós al padre de Mafalda

“¡¡Paren el mundo, que me quiero bajar!!”, grito alguna vez Mafalda, la carismática niña que convirtió a Joaquín Salvador Lavado Tejón en el dibujante más universal del español. Quino, el célebre publicista que creó en 1962 a esa “heroína de nuestro tiempo”, como la bautizó Umberto Eco, se ha bajado del mundo: falleció ayer a los 88 años de edad en su natal Mendoza, Argentina.

De acuerdo con el diario Clarín, el también creador de Felipe, Susana y Manolito, murió tras sufrir un accidente cerebrovascular la semana pasada; Quino vivía en Mendoza desde hace dos años, atendido por sus sobrinos.

El 29 de septiembre pasado, Mafalda cumplió 56 años: su primera aparición ocurrió en 1964 en la revista argentina Primera Plana; su creador supo desde niño que sería viñetista: un tío, diseñador gráfico, que hacía dibujos para entretenerlo a él y a sus hermanos, le inculcó el gusto por el trazo. Pero la iracunda Mafalda y su ácida visión de la vida, nacieron para una fallida campaña publicitaria de lavadoras y refrigeradores de la marca Mansfield.

Pero Mafalda fue mucho más que un entretenimiento y se convirtió en un fenómeno mundial que comenzó a aparecer en periódicos de todo el orbe y después en libros que se tradujeron a más de 35 idiomas.

“Mafalda no es solamente un personaje de historieta más; es, sin duda, el personaje de los años setenta. Si para definirla se utilizó el adjetivo ‘contestataria’, no es sólo para alinearla en la moda del anticonformismo. Mafalda es una verdadera heroína ‘rebelde’, que rechaza el mundo tal cual es”, escribió Eco de la odiosa niña a la que repugna la sopa.

Al mismo Quino, Mafalda le perturbaba: “Mafalda es el personaje menos definido. Los demás tienen una constante, pero Mafalda me desorienta, no sé por dónde va a salir. Sufro mucho de no conocer sus propios mecanismos mentales. Es como acostarse y no saber lo que uno va a soñar”, dijo en alguna entrevista.

De padres españoles que emigraron a Argentina en 1919, Quino fue llamado así desde pequeño para distinguirlo de su tío Joaquín. Dibujando a Mafalda vivió más de diez años, hasta que el 25 de junio de 1973, abandonó la tira argumentando que las ideas se le habían agotado. Sus personajes, sin embargo, siguen vivos en el mundo entero y desde ayer, lloran la muerte de su padre.

Puntos clave

Después de dibujar a Mafalda, Quino se instaló en Milán.

En 2014 obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.

En 1962 nace Mafalda como publicidad para lavadoras.

12 libros sobre Mafalda publicó Quino.

35 idiomas se tradujeron las tiras de Mafalda.

Por LUIS CARLOS SÁNCHEZ.

