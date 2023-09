Trailero deja al descubierto a elementos de la Guardia Nacional que lo querían extorsionar

A través de redes sociales circula un vídeo en el que un trailero deja al descubierto a tres elementos de la Guardia Nacional que lo intentan extorsionar pidiéndole entre 30 mil pesos a 40 mil pesos.

Los hechos ocurrieron en Lagos de Moreno.

Los elementos niegan esta situación, mientras son grabados por el conductor, quien se muestra sumamente molesto.

“Hay tres oficiales que me quieren sobornar, me quieren quitar la unidad, que porque no traigo las placas, me dijeron que con mil pesos no iba a arreglar, que eran 20 a 30 mil pesos para arreglar. Aquí a quien corresponda para que hablen con este tipo de personas… Si me pidió, por eso te estoy grabando porque me dijiste que con 2 mil pesos no iba a arreglar, aquí me quiere extorsionar el señor, voy a levantar la demanda”